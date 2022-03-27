Коригував вогонь окупантів: у Лисичанську затримали інформатора армії РФ

Поліція регіону працює у посиленому режимі, повідомив Гайдай.

У Лисичанську Луганської області затримали чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування Збройних сил України.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, чоловік не тільки інформував про місцеперебування українських військ, а й корегував обстріли армії Російської Федерації.

"Поліцейські Луганської області продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти військових злочинів, здійснюють патрулювання та виявлення мародерів", - йдеться у повідомленні голови Луганської ОВА.

Як повідомлялося, СБУ затримала шпигуна окупантів на Волині. Затримано громадянина Білорусі, який шпигував. Шпигун мешкав у Волинській області та навіть одружився з місцевою жителькою. Час від часу він їздив до Білорусі в особистих справах. Під час однієї з таких поїздок білоруса завербували іноземні спецслужби.

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