Українські військові ліквідували семеро російських генералів – ВВС

Росіяни продовжують нести втрати серед керівного складу.

Від початку російського вторгнення в Україну, ВСУ ліквідували семеро російських генералів.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на західного чиновника.

За даними міністерства оборони України, російський генерал-лейтенант Яків Резанцев, який загинув у суботу, є найвищим офіцером з числа загиблих.

Експерти кажуть, що низький моральний дух російських військ змусив старших офіцерів наблизитися до лінії фронту.

Видання зазначає, що російська військова доктрина майже не допускає ініціативи серед капралів і сержантів, а молодші чини завжди чекають наказів згори.

Офіцер британської армії у відставці сказав, що смерть генералів також свідчить про "дуже успішну снайперську кампанію, яка може погіршити російські командні структури".

Нагадаємо, у Боях за Маріуполь ліквідовано комбрига Чорноморського флоту Росії та двох сержантів.