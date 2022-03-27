Українські військові ліквідували семеро російських генералів – ВВС

Росіяни продовжують нести втрати серед керівного складу.
Від початку російського вторгнення в Україну, ВСУ ліквідували семеро російських генералів.
Про це повідомляє ВВС із посиланням на західного чиновника.
За даними міністерства оборони України, російський генерал-лейтенант Яків Резанцев, який загинув у суботу, є найвищим офіцером з числа загиблих.
Експерти кажуть, що низький моральний дух російських військ змусив старших офіцерів наблизитися до лінії фронту.
Видання зазначає, що російська військова доктрина майже не допускає ініціативи серед капралів і сержантів, а молодші чини завжди чекають наказів згори.
Офіцер британської армії у відставці сказав, що смерть генералів також свідчить про "дуже успішну снайперську кампанію, яка може погіршити російські командні структури".
Нагадаємо, у Боях за Маріуполь ліквідовано комбрига Чорноморського флоту Росії та двох сержантів.
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