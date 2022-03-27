Украинские военные ликвидировали семеро российских генералов – ВВС

Россияне продолжают нести потери среди руководящего состава.

С начала российского вторжения в Украину ВСУ ликвидировали семеро российских генералов.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на западного чиновника.

По данным министерства обороны Украины, российский генерал-лейтенант Яков Рязанцев, погибший в субботу, является самым высоким офицером из числа погибших.

Эксперты говорят, что низкий моральный дух русских войск заставил старших офицеров приблизиться к линии фронта.

Издание отмечает, что российская военная доктрина почти не допускает инициативы среди капралов и сержантов, а младшие чины всегда ждут приказов сверху.

Офицер британской армии в отставке сказал, что смерть генералов также свидетельствует о "очень успешной снайперской кампании, которая может усугубить российские командные структуры".

Напомним, в Боях за Мариуполь ликвидирован комбрига Черноморского флота России и два сержанта.