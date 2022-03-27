Путин копирует Гитлера: сравнение речей двух диктаторов (видео)

Опубликовано видео с отрывками из речей Гитлера и Путина.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении сообщил о начале "специальной военной операции" по "защите" Донбасса, таким образом объявив войну против Украины.
В своей речи президент страны-агрессора использовал такую же пропаганду, такие же манипулятивные высказывания, что и Адольф Гитлер во время выступления в Рейхстаге после нападения Германии на Польшу.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Сравним цитаты:
Гитлер: Как всегда я пытался добиться перемен мирным путем.
Путин: Мы упорно и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО.
Гитлер: Это ложь, когда в мире говорят, что мы хотим произвести изменения исключительно силой.
Путин: Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
Гитлер: Вы знаете о бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного решения проблем Австрии, а затем Судетской области, Богемии и Моравии. Все было напрасно.
Путин: Бесконечно долгие 8 лет мы делали все возможное, чтобы разрешить ситуацию мирными, политическими средствами. Все зря.
Гитлер: Германия не преследует никаких интересов на Западе Западный вал навсегда очерчивает границы Рейха.
Путин: В наши планы не входит оккупация украинских территорий
Гитлер: Те, кто живет там (в Польше. — ред.), немецкие меньшинства подвергаются отвратительным преследованиям.
Путин: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Ее цель (спецоперации — ред.) — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Гитлер: Гданьск был и является немецким городом, (польский сувалковский. — Ред.) коридор был и есть немецким.
Путин Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотделимая часть нашей истории, культуры, духовного пространства.
Речь, в которой президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, оказалась похожей на то, с которой в Рейхстаге после нападения Германии на Польшу выступил Адольф Гитлер. Слушайте сами pic.twitter.com/u9N3eDKOR2– Радио Свобода (@radiosvoboda) March 27, 2022
Как Гитлер, так и Путин, обещали не атаковать мирных жителей, заявляя, что их интересуют только военные объекты. Однако в Украине уже пострадали миллионы мирных жителей от так называемых обещаний Путина.
Напомним, в разведке предупредили, что Путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий.
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