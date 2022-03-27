Путин копирует Гитлера: сравнение речей двух диктаторов (видео)

Опубликовано видео с отрывками из речей Гитлера и Путина.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении сообщил о начале "специальной военной операции" по "защите" Донбасса, таким образом объявив войну против Украины.

В своей речи президент страны-агрессора использовал такую же пропаганду, такие же манипулятивные высказывания, что и Адольф Гитлер во время выступления в Рейхстаге после нападения Германии на Польшу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сравним цитаты:

Гитлер: Как всегда я пытался добиться перемен мирным путем.

Путин: Мы упорно и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО.

Гитлер: Это ложь, когда в мире говорят, что мы хотим произвести изменения исключительно силой.

Путин: Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.

Гитлер: Вы знаете о бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного решения проблем Австрии, а затем Судетской области, Богемии и Моравии. Все было напрасно.

Путин: Бесконечно долгие 8 лет мы делали все возможное, чтобы разрешить ситуацию мирными, политическими средствами. Все зря.

Гитлер: Германия не преследует никаких интересов на Западе Западный вал навсегда очерчивает границы Рейха.

Путин: В наши планы не входит оккупация украинских территорий

Гитлер: Те, кто живет там (в Польше. — ред.), немецкие меньшинства подвергаются отвратительным преследованиям.

Путин: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Ее цель (спецоперации — ред.) — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

Гитлер: Гданьск был и является немецким городом, (польский сувалковский. — Ред.) коридор был и есть немецким.

Путин Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотделимая часть нашей истории, культуры, духовного пространства.

Речь, в которой президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, оказалась похожей на то, с которой в Рейхстаге после нападения Германии на Польшу выступил Адольф Гитлер. Слушайте сами pic.twitter.com/u9N3eDKOR2 – Радио Свобода (@radiosvoboda) March 27, 2022

Как Гитлер, так и Путин, обещали не атаковать мирных жителей, заявляя, что их интересуют только военные объекты. Однако в Украине уже пострадали миллионы мирных жителей от так называемых обещаний Путина.

Напомним, в разведке предупредили, что Путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий.

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