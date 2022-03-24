Любовь Гитлера к скандинавским рунам: почему Путин избрал Z как символ

Как любовь Гитлера к скандинавским рунам продолжилась в символике "спецоперации" Путина

Древние короли и императоры обычно окружали себя придворными магами и астрологами, которые прочили судьбу или помогали определять дату для удачного начала войны. ХХ и ХХІ века не стали исключением и продолжили традицию использования символов, пришедших к нам из глубины веков и первоначальное положительное значение которых было похоронено в реках крови убитых людей, погибших от рук носивших эти символы.

Руны, древние скандинавы и Гимлер

Руны представляют собой знаки древнейшего германского алфавита, высекавшиеся на камне, металле и кости и получившие распространение преимущественно в Северной Европе. Каждая руна имела имя и магическое значение, выходившие за сугубо лингвистические рамки. Их начертание и состав менялся в течение времени. Руны имели магическое значение в тевтонской астрологии.

Вполне естественно, что один из главных деятелей нацистской Германии, нацистской партии и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, с юных лет проявлявший повышенный интерес к духовному миру "нордических предков" не мог пройти мимо "арийского наследия", идеально вписывающегося в его мировоззрение. Рунам предстояло сыграть особую роль в символике СС: по его личной инициативе в рамках программы "Аненербе" — «Общества по изучению и распространению культурного наследия предков» - организации, которая существовавшая в 1935—1945 годах и была созданная для изучения традиций, истории и наследия нордической расы с целью оккультно-идеологического обеспечения государственного аппарата нацистской Германии - был учрежден Институт рунического письма.

До 1939 года все члены аппарата СС изучали значения рун в рамках курса общей подготовки. До 1945 года в СС активно использовались 14 рун, однако уже в 1940 году обязательное изучение рун отменили, что придало рунам ещё больше таинственности.

Гвидо фон Лист — оккультист, основатель эзотерической системы - арманизма - был важной фигурой в нацистском оккультизме и возрождении рун в конце XIX — начале XX века. В 1908 году он опубликовал работу «Тайна рун», приведя в ней 18 "рун Арманен", основанных на Младшем футарке - алфавите древних викингов,якобы привидевшихся ему при временной слепоте во время операции по удалению катаракты на обоих глазах в 1902 году.

Также 1933 году гауптштурмфюрер СС Вальтер Хек, художник-график в мастерской Фердинанда Хофштаттера в Бонне, разрабатывая макет нового значка, объединил две руны "Соулу". Выразительная молниеобразная форма произвела впечатление на Гиммлера, который избрал "сдвоенную молнию" эмблемой СС.

СС - это военно-полицейская организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии. В течение 4 июля 1934 – 8 мая 1945 она существовала как отдельная парамилитарная организация в составе вооруженных сил Германии и участвовала в организации Холокоста.

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В основе знака СС, как говорилось выше - руна "Соулу". Это шестнадцатая руна старшего, англосаксонского и пятнадцатая руна младшего футарка. Название этой руны на прагерманском языке означает «солнце». Значение руны с точки зрения эзотерики - успех, достигнутая цель, честь, сила жизни, здоровье, контакт со сверхсознанием и подсознанием, целостность, власть, мощь, сила, меч огня, очищение через огонь. Именно "очищение через огонь" - "всесожжение" - Голокост сделали те, кто носил на своем рукаве две такие руны.

В некоторых неонацистских и неоязыческих движениях эта руна называется "Зиг" от немецного "победа» и иногда утверждается, что это — её изначальное название, что является ложью.

Также нацисты использовали в своем арсенале и другие руны.

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Руна "Тейваз" использовалась при Третьем Рейхе в штурмовых отрядах. В частности, ее использовали в имперской школе руководства СА расположенной в Мюнхене. Личный состав школы носил петлицы с изображением руны "Тейваз", курсанты на обеих петлицах, а постоянные работники на правой (на левой петлице было обозначено звание). Эта руна была элементом награды за спортивные достижения среди членов "Гитлерьюгенда".

"Тейваз" был также символом Главного управления СС, служащие этого подразделения СС, носили на рукаве темные шевроны в форме ромба, на которых была изображена руна белоснежного цвета. Также эта руна была эмблемой 32-й добровольческой гренадерской дивизии СС "30 января", созданной в конце Второй мировой войны из учеников и преподавателей учебных заведений СС. Также руну ставили на надгробиях умерших ССовцев вместо христианского креста.

Таклже в основном использовались руны Одал и Альгиз.

Ни с рунами есть большая загвоздка - если их использовать с точки зрения магии и эзотерики, то нужно уметь их использовать, а не просто куда-то наносить. "Не знаюший рун - не должен их использовать", - говорится в своеобразном предпреждении к рунической практике. Руны - не игрушка для взрослых, а серьезный предмет, созданный с привлечением высших сил. Возможно, именно из-за точно, что Гитлер использовал их неправильно, он и потерпел поражение.

Давний символ свастика: как его использовали нацисты

Свастика — крест с загнутыми под прямым углом концами по часовой стрелке. Слово "свастика" индийского происхождения, однако сам символ древний и впервые встречается не в Индии. Свастика является одним из самых древних и широко распространённых графических символов, она встречается в разных культурах Евразии, Африки и доколумбовой Америки. У многих народов мира она изображена на предметах повседневного быта, одежде, монетах, вазах, оружии, знамёнах и гербах, при оформлении церквей и домов. Этот символ встречается с 8 тыс. лет до н. э., предположительно выкристаллизовавшись из ромбо-меандрового орнамента, впервые появившегося в позднем палеолите.

Свастика имеет много значений, у древних народов она была символом движения, жизни, благополучия, связывалась с добрым предзнаменованием, процветанием, плодородием, долгожительством, могла служить оберегом от злых духов. Одновременно могла быть символом света, огня, молнии или небесных тел.

В конце XIX века свастика была объявлена символом "арийской расы" и в результате в XX веке получила известность как символ нацизма и Нацистской Германии и стала устойчиво ассоциироваться именно с режимом нацистской диктатуры и идеологии. В нацистской Германии Гитлер называл символ «хакенкройц», буквально — "крюковый крест", иногда "мотыгообразный крест", и тому подобное.

С "арийцами" (псевдонаучный термин, раса, якобы включающая в себя индоевропейские народы и их предков и физически и интеллектуально превосходящая другие расы - ред.) свастика начала связываться после раскопок в Трое, которые были проведены известным археологом и авантюристом Генрихом Шлиманом, отождествившим троянцев с "фракийцами-тевтонцами" и позиционировавшим свастику в качестве "арийского символа". Свастика стала в нацизме главным наследием ариософии. Молодой Гитлер вдохновлялся лекциями поэта Альфреда Шулера, который принёс ариософскую идею свастики в Германию. В представлении Гитлера свастика символизировала "борьбу за торжество арийской расы".

Имеются существенные разногласия среди исследователей, относительно утверждения, что правосторонняя и левосторонняя свастики различаются смыслом. Свастику, которая нарисована против часовой стрелки, ученые называют саувастика и даже приписывают ему иной смысл. Нацисты использовали не лево-, а правосторонний ее вариант. Это произошло вопреки мнению эрудированного мужчины, зубного врача Фридриха Крона, который ссылался на буддизм, где левосторонняя свастика означает удачу и здоровье, а правосторонняя — упадок и смерть. Однако нацистов не придавали этому большого значения и отдавали предпочтение правосторонней свастике. Это мнение разделял и Гитлер. Символом нацизма стала правосторонняя свастика, вписанная в белый круг на красном фоне.

Таким образом, как и в примере с рунами, давный символ, который "отвечал" за позитив, снова был искрывлен и использован для зла.

Добавим, что и комунистам этот символ приглянулся: традиция сохранялась также в первые годы советской власти, когда свастика продолжала встречаться на бумажных денежных купюрах. Некоторые части зарождающейся Красной армии в 1917—1919 годах также использовали виды свастики на своих флагах, нашивках и наградах, до принятия и оставления единым знаком красной звезды.

Храм войны, Путин и Z

Российский лидер Владимир Путин не стал исключением в череде правителей, которые увлекаются мистикой и эзотерикой. Это было видно на протяжении этих восьми лет войны, когда значительные обстрелы на Донбассе велись почему-то на большие языческие и христианские праздники, затмения и другие астрологически важные даты.

В 2020 году Путин пошел еще дальше. В России построили главный храм Вооруженных сил РФ, но который не выглядит как православный храм, а скорее напоминает храм войны и самого диявола. Сообщалось, что главная икона храма будет написана на досках, сделанных из старинных лафетов, на которых закреплялись пушки, и из дерева из примеров винтовки Мосина, которая была главным стрелковым оружием советской пехоты в годы войны. Стены храма украсили изображениями, связанными с войной. В военном мемориальном корпусе возле храма будут выставлены фуражка и костюм Адольфа Гитлера. "Делали храм - сделали портал в ад", - писали юзеры в соцсетях после открытия церкви, который позавидовал бы сам граф Дракула. По направленности идеи Богородица в храме сильно напоминает постер "Родина-мать зовёт!".

В мозаике храма есть изображение "зеленых человечков". Некоторые иконы украшены патронами. В храме есть фреска вооруженных российских военных с надписью: "Конфликт в Чехословакии, принуждение Грузии к миру, воссоединение Крыма…".

24 февраля Путин начал войну с Украиной. При этом российские военные имеют на своей технике распознавательные знаки не словянской азбуки, а латинской - Z,V, О, Х, А и другие. Воистину "фашисты будущего будут называть себя антифашистами".

Если с V все ясно, это Victory, что в переводе означает "победа", то со знаком Z дело обстоит поитересние. Z с точки зрения эзотерики можно рассмотреть как дзеркальную руну Соулу, о которой речь шла выше. В прямом значении, как мы уже писали, эта руна означает солнце. А вот в перевернутом положении - противоположное ему значение: неправильные цели, плохо продуманные действия, ложный (фальшивый) успех, потеря мотивов, легковерность, разрушение, месть, правосудие, эгоизм, гнев бога.

Также Z рассматривают как часть свастики Гитлера, по сути - ее половинку, что также намекает на фашисткое наследие Путина.

Еше Z - это последняя буква в алфавите - по сути "омега". "Альфа" и "омега" — сочетание первой и последней букв классического (ионического) греческого алфавита, которое является наименованием Бога в Книге Откровения Иоанна Богослова, символами Бога как начала и конца всего сущего. Использование первой и последней букв алфавита, как и их эквивалентов «первый и последний», «начало и конец», для обозначения чего-либо абсолютного или целого восходит к древней традиции. В греческой философии эта формула передавала вечность высшего начала. Афинянин в "Законах" Платона свидетельствует: "Бог, согласно древнему сказанию, держит начало, конец и середину всего сущего". В еврейском алфавите "альфа" и "омега" - это "алеф" и "тав".

Последняя буква алфавита в древности выглядела как крестик. Их ставили на могилах задолго до Иисуса Христа и они означали завершение земного пути. Так что с такой точки зрения Z имеет коннотацию "смерть и единение с Отцом небесным". Такой символ выбрал Путин для своей "спецоперации". Хотя он может просто большой любитель фильмов о Зорро или любит "Пятый елемент", где представителя зла на Земле звать Зорг. Впрочем, символ Z появляется в клипе 1988 года "Bitte bitte".

Таким образом, мы можем сказать, что идет война не только на поле боя, но и война символов и идей.

И, как говорил великий князь Святослав - "Кто к нам с мечем прийдет, той от него и погибнет". Путинскую армию с ее символами нового фашизма ждет в Украине, только одно - смерть.

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