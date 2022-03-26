Гороскоп на 26 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 26 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают овладеть своими эмоциями.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 марта 2022 рассказывает, что Овнам стоит найти баланс в отношениях, а Близнецам оседлать лошади судьбы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 марта 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Мир"

Стремитесь к гармонии. В отношениях найдите баланс. Поймите, что вы ожидаете от своей работы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король пентаклей"

Впереди – денежный период. Доверяйте своему партнеру в отношениях. Действуйте более активно на работе, чтобы получить финансовые блага.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Пора оседлать коня собственной судьбы. В отношениях именно вы ответственны за свои поступки. На работе стоит овладеть новым навыком.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Надо решить, чем вы хотите заниматься дальше. В любви пройдите тест на жажду денег. Начните новое дело.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка кубков"

ТСН.ua

Вы всего добились самостоятельно. Действуйте так и дальше. На работе следует начать завершенное.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Солнце"

Ситуация улучшается. В любви вам будет сиять солнце. Прекрасные возможности открываются перед вами на работе.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка мечей"

Возможны потери. В отношениях остерегайтесь боли. В рабочих вопросах обратите внимание на коварных коллег.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не нагружайте себя сверх меры. Отношения будут тягостными. На работе будет тяжеловато.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король жезлов"

Проявите свою активность. В сексе добавьте жару. В движении по карьерной лестнице проявите свои лидерские качества.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка мечей"

Наступает трудный период. В отношениях не оскорбляйте друг друга. А вот с разрешением рабочих вызовов лучше переждать.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Судьба проверяет вас на финансовую выдержку. В любви пора экономить.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка кубков"

ТСН.ua

Пора отдохнуть. Наслаждайтесь друг другом в отношениях. В решении рабочих вопросов найдите единомышленников.

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