Убывающая Луна в марте 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Во время этой фазы лунного календаря следует задуматься о заботе о себе.
Убывающая Луна, как, впрочем, и все фазы этого небесного светила, имеет определенное влияние на человека. В этот период рекомендуется проводить всевозможные обряды на очистку и увольнение. Фаза убывающей Луны такое принесет вам долгожданное освобождение от всего, что тяжким бременем лежит на ваших плечах. Пора убывающей Луны – это время завершения всех ранее начатых дел.
В марте 2022 года нисходящая Луна продлится с 19 и до 31 марта.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период убывающей Луны в марте 2022 ниже:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Пора отрастить крепкие шипы, как у розы. Нас, как розы, растят для красоты. И мужчины, и женщины беспокоятся о внешности, выбирают одежду, украшают себя. Но мы обычно без шипов, чтобы защищать себя, когда на нас нападают. Пора это изменить.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Обычно у нас лучше получается любить других, чем себя. Причина этого заключается в том, что мы достаточно хорошо знаем себя, потому то и делаем, что придирчиво себя осматриваем и раздражаемся по пустякам. Перестаньте так поступать.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Сейчас стоит задуматься о том, как вы друзья, как вы беспокоитесь о тех, кого вы любите? Как вы себя защищаете? В чем вы особенно искусны? Когда мы не можем увидеть себя полностью, то концентрируемся на мелочах, и они в нашем сознании превращаются в огромные раны. Изменяйте масштаб, найдите себя цельного или цельного.
РАК (22 июня-22 июля)
Прислушайтесь к себе и создайте безопасное место внутри себя или извне, необходимое каждому живому существу для полноценной жизни. Поймите, как вам принципиально внутреннее место.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Поддерживайте внутреннее пространство. В современном мире мы или нет собственного места или до сих пор забрасываем его хламом. Прежде чем начать творить во внешнем мире, мы должны научиться оберегать внутреннее пространство.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Задумайтесь сейчас о том, есть ли в вашем сердце и мыслях место и время для себя? Переполнено ли оно потребностями и целями окружения? Хватит думать о других, лучше задумайтесь о себе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Чувствуете ли вы себя виновными и испытываете ли другие токсические эмоции, когда вы думаете о том, что имеете право на собственное место в этом материальном мире, на свои чувства, на свои мысли? Меняйте ситуацию, начинайте заботиться о себе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Представьте источник ваших творческих сил: это может быть звездное небо или густой лес. Пусть это будет образ, который отзывается лично вам. Войдите в него. Обратите внимание на пределы. Пройдите по ним, обойдите собственные владения, утверждая его сохранность.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Для того чтобы создать внутреннее пространство и поддерживать его, для этого следует уравновесить внешнее. Если у тебя есть какое-то место, где можно побыть наедине и поразмыслить, это придаст сил и энергии. Такое место не обязательно должно быть просторным или роскошным, достаточно того, чтобы оно просто было и принадлежало вам.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Создайте собственное место для уюта, где вы можете поразмыслить над дальнейшей жизнью. Возможно, это будет специальное кресло, или уголок в гараже или подвале, или часть сада, где вы будете выращивать все, что угодно. А также вы можете устроить маленький алтарь с камешками, благовониями и изображениями богов на холодильнике, чтобы там его не достали дети.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Интуиция возвращается тогда, когда вы освобождаете место для нее, остановив внутренний монолог рационального разума.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Помните, что связь между видимым и невидимым поддерживает людей и помогает сохранять внутреннее спокойствие. Не жалуйте о прошлом и помните о связи духовного и материального.
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