Убывающая Луна в марте 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Во время этой фазы лунного календаря следует задуматься о заботе о себе.

Убывающая Луна, как, впрочем, и все фазы этого небесного светила, имеет определенное влияние на человека. В этот период рекомендуется проводить всевозможные обряды на очистку и увольнение. Фаза убывающей Луны такое принесет вам долгожданное освобождение от всего, что тяжким бременем лежит на ваших плечах. Пора убывающей Луны – это время завершения всех ранее начатых дел.

В марте 2022 года нисходящая Луна продлится с 19 и до 31 марта.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период убывающей Луны в марте 2022 ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Пора отрастить крепкие шипы, как у розы. Нас, как розы, растят для красоты. И мужчины, и женщины беспокоятся о внешности, выбирают одежду, украшают себя. Но мы обычно без шипов, чтобы защищать себя, когда на нас нападают. Пора это изменить.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Обычно у нас лучше получается любить других, чем себя. Причина этого заключается в том, что мы достаточно хорошо знаем себя, потому то и делаем, что придирчиво себя осматриваем и раздражаемся по пустякам. Перестаньте так поступать.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Сейчас стоит задуматься о том, как вы друзья, как вы беспокоитесь о тех, кого вы любите? Как вы себя защищаете? В чем вы особенно искусны? Когда мы не можем увидеть себя полностью, то концентрируемся на мелочах, и они в нашем сознании превращаются в огромные раны. Изменяйте масштаб, найдите себя цельного или цельного.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Прислушайтесь к себе и создайте безопасное место внутри себя или извне, необходимое каждому живому существу для полноценной жизни. Поймите, как вам принципиально внутреннее место.

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ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Поддерживайте внутреннее пространство. В современном мире мы или нет собственного места или до сих пор забрасываем его хламом. Прежде чем начать творить во внешнем мире, мы должны научиться оберегать внутреннее пространство.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Задумайтесь сейчас о том, есть ли в вашем сердце и мыслях место и время для себя? Переполнено ли оно потребностями и целями окружения? Хватит думать о других, лучше задумайтесь о себе.

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ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Чувствуете ли вы себя виновными и испытываете ли другие токсические эмоции, когда вы думаете о том, что имеете право на собственное место в этом материальном мире, на свои чувства, на свои мысли? Меняйте ситуацию, начинайте заботиться о себе.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Представьте источник ваших творческих сил: это может быть звездное небо или густой лес. Пусть это будет образ, который отзывается лично вам. Войдите в него. Обратите внимание на пределы. Пройдите по ним, обойдите собственные владения, утверждая его сохранность.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Для того чтобы создать внутреннее пространство и поддерживать его, для этого следует уравновесить внешнее. Если у тебя есть какое-то место, где можно побыть наедине и поразмыслить, это придаст сил и энергии. Такое место не обязательно должно быть просторным или роскошным, достаточно того, чтобы оно просто было и принадлежало вам.

ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Создайте собственное место для уюта, где вы можете поразмыслить над дальнейшей жизнью. Возможно, это будет специальное кресло, или уголок в гараже или подвале, или часть сада, где вы будете выращивать все, что угодно. А также вы можете устроить маленький алтарь с камешками, благовониями и изображениями богов на холодильнике, чтобы там его не достали дети.

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ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Интуиция возвращается тогда, когда вы освобождаете место для нее, остановив внутренний монолог рационального разума.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Помните, что связь между видимым и невидимым поддерживает людей и помогает сохранять внутреннее спокойствие. Не жалуйте о прошлом и помните о связи духовного и материального.

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