Спадний Місяць у березні 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Під час цієї фази місячного календаря слід замислитися про турботу про себе.

Спадний Місяць, як, втім і всі фази цього небесного світила, має певний вплив на людину. У цей період рекомендується проводити всілякі обряди на очищення та звільнення. Фаза спадного Місяця такоє принесе вам довгоочікуване звільнення від усього, що тяжким тягарем лежить на ваших плечах. Пора спадного Місяця - це час завершення всіх раніше розпочатих справ.

У березні 2022 року спадний Місяць триватиме з 19 і до 31 березня.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період спадного Місяця у березні 2022 року нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Настав час відростити міцні шипи, мов у троянди. Нас, як троянд, ростять для краси. І чоловіки, і жінки турбуються про зовнішність, вибирають одяг, прикрашають себе. Але ми зазвичай без шипів, щоб захищати себе, коли на нас нападають. Настав час це змінити.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Зазвичай у нас краще виходить любити інших, ніж себе. Причина цього полягає у тому, що ми досить добре знаємо себе, тому те і робимо, що прискіпливо себе оглядаємо і дратуємося через дрібниці. Перестаньте так робити.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Нині варто замислитися про те, які ви друзі, як ви турбуєтеся про тих, кого ви любите? Як ви захищаєте себе? В чому ви особливо вправні? Коли ми не можемо побачити себе повністю, то концентруємося на дрібницях і вони в нашій свідомості перетворюються у величезні рани. Змінюйте масштаб, знайдіть себе цілісного чи цілісну.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Прислухайтеся до себе і створіть безпечне місце всередині себе або ззовні, яке необхідне кожній живій істоті для повноцінного життя. Зрозумійте, наскільки вам важливий внутрішній простір.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Підтримуйте внутрішній простір. В сучасному світі ми або немає власного місця або досі закидаємо його мотлохом. Перед тим, як почати творити у зовнішньому світі, ми повинні навчитися оберігати внутрішній простір.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Замисліться нині над тим, чи є у вашому серці і думках місце і час для себе? Чи воно переповнене воно потребами і цілями оточення? Годі думати про інших, краще замисліться про себе.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Чи почуваєтесь ви винними і чи відчуваєте інші токсичні емоції, коли ви думаєте про те, що маєте право на власне місце у цьому матеріальному світі, на свої почуття, на свої думки? Змінюйте ситуацію, починайте турбуватися про себе.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Уявіть собі джерело ваших творчих сил: це може бути зоряне небо або густий ліс. Нехай це буде образ, який відгукується особисто вам. Увійдіть в нього. Зверніть увагу на межі. Пройдіть по них, обійдіть власні володіння, утверджуючи його безпеку.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Для того, щоб створити внутрішній простір і підтримувати його, для цього слід урівноважити зовнішнє. Коли у тебе є якесь місце, де можна побути наодинці і помізкувати, це додасть сил та енергії. Таке місце не обов'язково має бути просторим або розкішним, достатньо того, щоб воно просто було і належало вам.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Створіть власне місце для затишку, де ви можете помізкувати над подальшим життям. Можливо, це буде спеціальне крісло, або куточок в гаражі або підвалі, або частина саду, де ви будете вирощувати все, що заманеться. А також ви можете влаштувати маленький вівтар з камінцями, пахощами та зображеннями богів на холодильнику, щоб там його не дістали діти.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Інтуїція повертається тоді, коли ви звільняєте для неї місце, зупинивши внутрішній монолог раціонального розуму.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Пам'ятайте, що нині зв'язок між видимим і невидимим підтримує людей і допомагає зберігати внутрішній спокій. Не жалкуйте за минулим і пам'ятайте про зв'язок духовного і матеріального.

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