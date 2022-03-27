Три основні завдання: Арестович розповів про плани окупантів

Три основні завдання: Арестович розповів про плани окупантів

Арестович вважає, що Росія протягом тижня-двох виведе війська з-під Києва, Харкова, Чернігова, Сум і перекине їх на Донбас.

Російські окупанти відмовилися від планів захопити Київ, Харків і Одесу та інші міста.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Арестович зазначив, що в публічній площині військове командування РФ тепер запевняє, що не мало на меті захоплення великих міст України — Запоріжжя, Сум, Харкова, Одеси, Миколаєва і Києва. Так окупанти намагаються виправдати свої невдачі.

За його словами, зараз російська війська намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб "приєднати" їх до так званих "ЛДНР".

"А планів то було: "денацифікація", демілітаризація, захоплення України по Львів", — зазначив Арестович.

Радник голови ОП вважає, що Росія протягом тижня-двох виведе війська з-під Києва, Харкова, Чернігова, Сум і перекине їх на Донбас.

"Перше — це спроба оточити наше угрупування у зоні ООС. Від Ізюма були кинуті основні сили. Добити і захопити Маріуполь. Утримати південь. Мова про наступ вже не йде, а про утримання півдня, Херсона", — сказав він.

Раніше Олексій Арестович спростував чутки про захоплення Ізюма ворогом.

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