Окупанти брешуть: Арестович спростував чутки про захоплення Ізюма ворогом

Що стосується Маріуполя, то за, інформацією Арестовича, там фактично тривають вуличні бої.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович спростував поширену в росЗМІ дезінформацію про те, що російські окупанти начебто захопили місто Ізюм на Харківщині.
Про це він повідомив в інтерв'ю Марку Фейгіну.
"Та брехня це все (чутки про захоплення Ізюма ворогом — Ред.). З минулого разу вони не здійснювали жодних атак. Так, перестрілки тривають, тактичні вилазки. Вони брешуть", — запевнив радник голови ОП.
Що стосується Маріуполя, то за, інформацією Арестовича, там фактично тривають вуличні бої.
Раніше повідомлялося, що окупанти атакують міста на Донбасі, але виводять розбиті підрозділи з-під Києва.
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