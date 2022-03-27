Три основных задачи: Арестович рассказал о планах оккупантов

Три основных задачи: Арестович рассказал о планах оккупантов

Арестович считает, что Россия в течение недели-двух выведет войска из-под Киева, Харькова, Чернигова, Сум и перебросит их на Донбасс.

Российские оккупанты отказались от планов захватить Киев, Харьков и Одессу и другие города.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Арестович отметил, что в публичной плоскости военное командование РФ теперь уверяет, что цели захвата крупных городов Украины — Запорожья, Сум, Харькова, Одессы, Николаева и Киева — никогда не было. Так оккупнты пытаются оправдать свои неудачи.

По его словам, сейчас российские войска постараются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы "присоединить" их к так называемым "ЛДНР".

"А планов это было: "денацификация", демилитаризация, захват Украины по Львов", — отметил Арестович.

Советник главы ОП считает, что Россия в течение недели-двух выведет войска из-под Киева, Харькова, Чернигова, Сум и перебросит их на Донбасс.

"Первое — это попытка окружить нашу группировку в зоне ООС. От Изюма были брошены основные силы. Добить и захватить Мариуполь. Удержать юг. Речь о наступлении уже не идет, а об удержании юга, Херсона", — сказал он.

Ранее Алексей Арестович опроверг слухи о захвате Изюма врагом.

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