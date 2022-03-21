Таропрогноз на 21-27 марта 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают нам добиться своих мечтаний.

Современный вид карты Таро приобрели какие-то 100 лет назад — в 1910 году благодаря симбиозу издателя, художницы и мистика. Однако до того у них была величественная история, которая насчитывает сотни лет и тянется своими корнями еще со Средневековья. Сейчас карты Таро активно развиваются и тысячи художников создают собственные версии классической колоды.

А для того, чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю – 21-27 марта 2022 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели на 21-27 марта 2022 года – "Императрица"

"Императрица" принадлежит к старшим арканам, то есть, тайнам Таро, свидетельствует о развитии, женственности, чувственном наслаждении, плодородии, сочувствии, творчестве, воспитании, удовлетворении жизнью. Старшие арканы в трактовке карт Таро в большинстве случаев рассказывают о важных событиях в жизни, когда они появляются в расписаниях.

Также эта карта повествует о концентрации на искусстве и красоте, жизни в гармонии с природой, желании быть экстравагантным, роскошной жизни, осознании собственной чувственности.

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"Императрица" говорит о творческом и материнском аспектах женственности. Этот архетип связан с плодовитостью и плодородием. Также эта карта связана с природой, искусством, красотой, но в то же время с такими отрицательными качествами, как алчность, собственнические инстинкты и поддержка своих слабостей.

Поэтому в течение этой недели следует сконцентрироваться на поиске гармонии и взаимопонимания в отношениях. Сейчас вам нужно воспитывать свои чувства и осознать свою сексуальность. Возможно, на вашу жизнь влияет сильная материнская фигура, поэтому нужно нормировать отношения с ней.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели на 21-27 марта 2022 года — "Девятка мечей"

"Девятка мечей" принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро и символизирует бытовые вызовы в нашей жизни, в отличие от судьбоносных старших арканов. Мечи представляют стихию воздуха и "отвечают" за мысли, вызовы, кризис, переживания и т.д.

Эта карта подсказывает, что не стоит смириться со своим чувством "рабочей лошадки". Также нужно избавиться от узости мнений и понять, что происходит вокруг вас.

Сейчас у вас есть ноша, которую нужно нести, — тяжелая работа или слишком много обязанностей, — подумайте, не стоит ли изменить свое отношение к жизни. Возможно, вы настолько увязли в обычных трудностях, что перестали видеть цель и не понимаете, что делаете. Поэтому откажитесь от определенных задач, вызовов, обязанностей и найдите время для отдыха и удовольствия.

Пора подумать о причинах своих мучений и несчастий. Осознайте причины беспокойства. Избавьтесь от того, что не дает вам развиваться дальше. Попытайтесь строить ваши планы, учитывая прошлые ошибки.

Старайтесь найти и уяснить свои слабые места. Серьезно поработайте над ошибками и негативными чувствами. Выбирайте новые приоритеты.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели на 21-27 марта 2022 года — "Десятка жезлов"

"Десятка жезлов", как и предыдущая карта, принадлежит к младшим арканам Таро. Масть жезлов охватывает вопросы активного действия, развития, возможности двигаться вперед и борьбы. Она связана со стихией огня.

Эта карта Таро рассказывает о необходимости перегрузки. Она сообщает, что вы взяли на себя слишком много ответственности и желания всем нравиться. Не стоит распылять свои усилия, потому что иначе у вас появится ощущение, что это вы во всем виноваты. Не зацикливайтесь на работе, позволяйте себе время от времени маленькие удовольствия.

Не стоит смириться со своим чувством "рабочей лошадки". Также стоит избавиться от узости мнений и понять, что происходит вокруг вас.

Сейчас у вас есть ноша, которую нужно нести, — тяжелая работа или слишком много обязанностей, — подумайте, не стоит ли изменить свое отношение к жизни. Возможно, вы настолько увязли в обычных трудностях, что перестали видеть цель и не понимаете, что делаете. Поэтому откажитесь от определенных задач, вызовов, обязанностей и найдите время для отдыха и удовольствия.

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