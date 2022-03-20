Зеркальная дата 22.03.2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Зеркальные даты бывают довольно частенько, но необходимо верно ими пользоваться.

Очередная зеркальная дата придет 22.03.2022 года. Эта невероятная дата может стать поворотным моментом в судьбе каждого. Зеркальная дата, насыщенная энергией перемен, разделит мир на до и после. Поэтому эзотерики и нумерологи рекомендуют подготовиться и быть внимательными в этот день.

Поэтому читайте подробный и точный гороскоп для зеркальной даты 22 марта 2022 для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

В лабиринте вашей души стоит минотавр. Он показывает ваши ужасы и неидеальность. Однако сейчас следует очистить мысли и увидеть истину. Избавьтесь от чужих мыслей и чувств. Призовите внутренний огонь уничтожить все шлаки и очистить дух. Станьте крепче во внутреннем огне.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Ваша цель близка. Представьте, что вы двигаетесь по лабиринту. Такая практика – микрокосмическая метафора макрокосмоса, жизненного путешествия. Обращайте внимание на все процессы, которые возникают в процессе. Они касаются не только движения воображаемым лабиринтом, но и путешествия по жизненному пути. Пройдите этот лабиринт к центру или вашей конечной цели. Также используйте любую медитативную практику, которая вам по душе.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Было ли так, что вы видели свой истинный путь, но свернули с него? Или ступили на него, но растерялись или отступили или отвернулись? Ваша душа зовет вас вспять. По какой дороге вы пойдете? На какой зов вы отреагируете.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Будьте упрямы и ярки. Будьте стойкими, но не мучениками. Будьте оптимистами, отправляйтесь на встречу новым приключениям, пытаясь узнать больше. Но не стройте воздушные замки. Ваши "корни" должны быть глубокими и крепкими. Счастье – это внутренний пейзаж, который не зависит от того, на какой почве вы выросли.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Когда вы готовы создать собственную радость – не важно, что при этом вам подбрасывает жизнь. Приспосабливайтесь к разным условиям. Где вы сейчас не были, вы готовы творить собственное счастье. Прогуляйтесь сейчас пешком, чтобы привести мысли в порядок. Так вы заметите, что ваше настроение улучшилось. Когда вы вернетесь домой, задумайтесь о том, стало ли вам лучше.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Зарядите внутренние батарейки. Начните восстанавливаться от стресса, словно после продолжительной болезни. Верьте, все будет хорошо. Вспомните о тех ощущениях, которые были у вас в детстве и смело двигайтесь вперед.

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ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Найдите силу, даже если вам кажется, что ее больше нет. Согрейтесь внутри и вдохновляйтесь на глубинном уровне. А чтобы соединиться со своим внутренним огнем, собственным источником жизни – зажгите свечу. Вглядывайтесь в огонь и воображайте, что глубоко в вашем сердце зажигается маленький огонек.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Дышите свободно, позволяйте внутреннему огню разгораться с каждым вдохом и превращаться в тлеющий с каждым выдохом уголь. Вдох – выдох, вдох – выдох. Представляйте, что ваш внутренний огонь отражается внутри мерцающим светом.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Представьте тепло внутри. Почувствуйте, как ваш организм согревается с каждым вдохом и охлаждается с выдохом, а ваши заботы исчезают. Для начала проводите это упражнение около минуты, а затем продлите его продолжительность до 10 минут. Каждый вдох насыщает вас внутри.

ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Один из самых прекрасных даров в мире – это дар поддержки. Если кто-то поддерживает вас, то помогает перебраться через барьер, через который, вполне возможно, вы бы не перебрались сами. Ваш внутренний огонь нуждается в уходе и обновлении.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Мы не всегда добры к тем, кто помогает нам, кто любит нас больше всех и искренне беспокоится, отбросить того, кто всегда рядом, очень легко. Может, сейчас вы выгорели внутри, а ваша душа стала голодной? Но эти люди и есть источник вашего огня.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Чтобы чувствовать любовь в полной мере, следует быть крепким сосудом, в котором нет трещин. Важно принимать любое двоякость. Когда-то нужно понять, чтобы даже между двумя ближайшими людьми может быть огромное расстояние, и прекрасная жизнь двоих может продолжиться, если они смогут сохранить дистанцию между собой, которая дает возможность видеть мир другого человека во всей его полноте.

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