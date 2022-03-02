Мистический прогноз на март 2022: что руны нам предвещают

Руны озвучивают ценные подсказки по важным моментам нашей жизни.

Руны появились много веков назад, а сейчас переживают свое возрождение, ведь ими интересуются ученые и мистики, эзотерики и реконструкторы, лингвисты и гадалки. А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах на первый месяц весны – март 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна луны "Перт"

ТСН.ua

"Перт" – это четырнадцатая руна Старшего Футарка, то есть азбуки древних скандинавов. Перевод этой руны неизвестен, но некоторые лингвисты сходятся во мнении, что это название происходит из общегерманского "грушевого дерева" (или, скорее, фруктового дерева). Кроме того, ряд исследователей сходятся во мнении, что название этой руны происходит от имени богини Берты, а сама руна связана с женскими божествами, в частности, с норнами, отвечающими за судьбу людей. Некоторые считают, что название руны означает "кубок судьбы" или "лоно" и оно связано с женским началом.

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Вы не способны сделать собственный выбор, пока будете думать, что вы – игрушка в руках судьбы, – говорит эта руна.

Также в эзотерике эта руна символизирует преобразование путем получения новых знаний, благодаря которым человек начинает целостно воспринимать мир и видеть суть происходящего. Она повествует о скрытых вещах и способностях, знании будущего и собственного пути в жизни, эволюционных изменениях, которые улучшат жизнь.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна луны "Иса"

ТСН.ua

"Иса" — это одиннадцатая руна германского Старшего Футарка. Название этой руны означает "лед". С точки зрения эзотерики, эта руна рассказывает об остановках или препятствиях. Возможно речь идет о психологических блоках, мешающих мышлению или деятельности, а также образы. Наступает время бездействия или время для того, чтобы разобраться в себе. Ищите качество.

Пора осознать, каковы ваши мечты, вспомнить о прошлых победах и испытаниях. Слушай свой внутренний голос, он направит вас нужным путём. Вооружитесь терпением, ведь изменения уже близки. Используйте этот период жизни для обновления энергии и построения планов.

Рунический прогноз на финансы

Руна луны "Беркана"

ТСН.ua

"Беркана" — это восемнадцатая руна германского Старшего или первого Футарка, то есть рунического алфавита. Специалисты считают, что название руны означает "береза" и соответствует богине этих деревьев Берти. Также эту руну называют женской.

Ее значение говорит об общем достатке, умственном, физическом и духовном росте и освобождении. Не исключены обещания новых начинаний. Руна подсказывает, что нужно пробудить желание. Возможны любовные интриги или что-нибудь новое в старых отношениях.

Пора начать новые дела. Новый день очистит ваш дом и проложит путь новой энергии, что даст вам вдохновение. Завершите старое или откажитесь от чего-либо, чтобы успешно двигаться вперед. Эта руна считает, что следует обдумать новые вызовы.

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