Китай в 2022 году увеличит расходы на армию и вооружение

Китай в 2022 году увеличит расходы на армию и вооружение

Китайский премьер-министр Ли Кэцян пообещал повысить военную подготовку и боевую готовность армии, чтобы защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны.

Власти Китая намерены в 2022 году увеличить расходы на оборону на 7,1% - до 1,451 трлн юаней (около $229,07 млрд).

Как передает Reuters, об этом сообщил в субботу, 5 марта, премьер-министр КНР Ли Кецян во время представления бюджета страны на открытии пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Соседи Китая и Вашингтон внимательно следят за цифрой расходов на оборону в национальном бюджете страны, которая является барометром того, насколько агрессивно КНР усилит свою армию.

Нынешнее повышение на 7,1% знаменует собой седьмой рост подряд, который позволяет стране бросить вызов доминированию вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также читайте Глава МИД Китая поддержал территориальную целостность Украины: Кулеба о переговорах с КНР

Бюджет дает только исходную цифру для военных расходов, без разбивки на такие важные статьи, как расходы на стратегические силы, оборонные научно-технические разработки, импорт иностранных вооружений, Народную вооруженную полицию (аналог внутренних войск) и другие полувоенные вооруженные формирования. Также не учитываются расходы провинциальных властей на военные нужды.

Многие дипломаты и иностранные эксперты считают, что Пекин занижает реальные данные по оборонному бюджету, реальный объем которого может быть выше на 25-50%.

Напомним, во время встречи президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина перед открытием Олимпиады в Пекине заявили, что поддерживают выдвигаемые Россией требования по "гарантиям безопасности".

Читайте также: