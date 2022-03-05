Китай у 2022 році збільшить витрати на військо та озброєння

Китай у 2022 році збільшить витрати на військо та озброєння

Китайський прем'єр-міністр Лі Кецян пообіцяв підвищити військову підготовку та бойову готовність армії, щоб захистити суверенітет, безпеку та інтереси розвитку країни.

Влада Китаю має намір у 2022 році збільшити витрати на оборону на 7,1% - до 1,451 трлн юанів (близько $229,07 млрд).

Як передає Reuters, про це повідомив у суботу, 5 березня, прем'єр-міністр КНР Лі Кецян під час представлення бюджету країни на відкритті п'ятої сесії Всекитайських зборів народних представників.

Сусіди Китаю та Вашингтон уважно стежать за цифрою витрат на оборону у національному бюджеті країни, яка є барометром того, наскільки агресивно КНР посилить свою армію.

Цьогорічне підвищення на 7,1% знаменує собою сьоме поспіль зростання, яке дає можливість країні кинути виклик домінуванню збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Бюджет дає лише вихідну цифру для військових витрат, без розбивки на такі важливі статті як витрати на стратегічні сили, оборонні науково-технічні розробки, імпорт іноземних озброєнь, Народну збройну поліцію (аналог внутрішніх військ) та інші напіввоєнні збройні формування. Також не враховуються витрати провінційної влади на військові потреби.

Багато дипломатів та іноземних експертів вважають, що Пекін занижує реальні дані щодо оборонного бюджету, реальний обсяг якого може бути вищим на 25-50%.

Нагадаємо, під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна перед відкриттям Олімпіади у Пекіні заявили, що підтримують висунуті Росією вимоги щодо "гарантій безпеки".

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