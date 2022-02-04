Китай підтримав російські вимоги щодо "гарантій безпеки"

Сьогодні Путін і Сі Цзіньпін провели зустріч.
У день зустрічі президента РФ Володимира Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна у КНР заявили, що підтримують висунуті Росією вимоги щодо "гарантій безпеки".
Про це йдеться в спільній заяві РФ і КНР про міжнародні відносини, ухвалену на саміті в Пекіні 4 лютого.
"Китайська сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі", - йдеться у заяві, яку опубліковано на сайті Кремля.
Згідно із заявою, Пекін та Москва виступають проти подальшого розширення НАТО. Сторони впевнені, що "Альянс повинен поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших держав і справедливо ставитися до їхнього мирного розвитку".
Крім того, Росія та Китай закликали США відмовитися від розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування в Азіатсько-тихоокеанському регіоні та Європі. Також Росія та Китай висловили стурбованість створенням альянсу США, Великої Британії та Австралії - AUKUS.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін у п'ятницю, 4 лютого, зустрілися в Пекіні. Путін і Сі Цзіньпін через карантинні обмеження не тиснути руки, а лише помахали один одному.
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