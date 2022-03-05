СБУ попереджує про чергову хвилю фейків: деталі

Щодня з’являються чергові варіації нових фейків.
Ворог хвиля за хвилею атакує наш інформаційний простір різноманітними фейками.
Про це інформує Служба безпеки України у Telegram-каналі.
Щодня з’являються чергові варіації, що нібито:
- керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію;
- населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як "визволителів";
- розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами "воєнного часу".
- інші нісенітниці.
Правда лише одна: ворог зазнає втрат і намагається посіяти серед нас паніку.
"Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня і продовжимо це робити. Але прохання й до користувачів соцмереж: перед репостом і поширенням будь-якої інформації перевірте, будь ласка, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні.
Адже всі важливі для державної безпеки заяви оперативно публікуються на сторінках державної влади та силових структур.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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