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СБУ попереджує про чергову хвилю фейків: деталі

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СБУ попереджує про чергову хвилю фейків: деталі

t.me/SBUkr

Щодня з’являються чергові варіації нових фейків.

Ворог хвиля за хвилею атакує наш інформаційний простір різноманітними фейками.

Про це інформує Служба безпеки України у Telegram-каналі. 

Щодня з’являються чергові варіації, що нібито:

  • керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію;
  • населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як "визволителів";
  • розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами "воєнного часу".
  • інші нісенітниці. 

Правда лише одна: ворог зазнає втрат і намагається посіяти серед нас паніку. 

"Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня і продовжимо це робити. Але прохання й до користувачів соцмереж: перед репостом і поширенням будь-якої інформації перевірте, будь ласка, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні. 

Адже всі важливі для державної безпеки заяви оперативно публікуються на сторінках державної влади та силових структур.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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