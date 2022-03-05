СБУ попереджує про чергову хвилю фейків: деталі

Щодня з’являються чергові варіації нових фейків.

Ворог хвиля за хвилею атакує наш інформаційний простір різноманітними фейками.

Про це інформує Служба безпеки України у Telegram-каналі.

Щодня з’являються чергові варіації, що нібито:

керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію;

населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як "визволителів";

розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами "воєнного часу".

інші нісенітниці.

Правда лише одна: ворог зазнає втрат і намагається посіяти серед нас паніку.

Також читайте На початку війни було використання фейків для придумування взагалі її старту – журналіст Bellingcat

"Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня і продовжимо це робити. Але прохання й до користувачів соцмереж: перед репостом і поширенням будь-якої інформації перевірте, будь ласка, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні.

Адже всі важливі для державної безпеки заяви оперативно публікуються на сторінках державної влади та силових структур.