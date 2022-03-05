Сингапур запровадив санкції проти Росії

Обмеження запроваджені через війну РФ проти України.

Сингапур підтримав західний світ і запровадив санкції проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.

Які санкції запровадив Сингапур проти Росії:

Заборона експорту до Росії продукції подвійного призначення. Зокрема, електроніки, комп'ютерів та товарів військового призначення.

Санкції проти російських банків ВТБ, "Росія", "Промзв'язокбанк", ВЕБ.РФ. Заборонені будь-які операції з цими фінусатновами, також заморожені їхні активи в Сингапурі.

Заборонено операції з криптовалютою для обходу обмежень.

Сингапурським банкам, страховим компаніям, фінансовим установам заборонено вести бізнес із секторами (транспорт, телекомунікації, енергетика, геологорозвідка, видобуток корисних копалин) у терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

Ситуація на фронтах: є кілька напрямків, на яких ворог зосередив свої сили



