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Сингапур запровадив санкції проти Росії

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Сингапур запровадив санкції проти Росії

Associated Press

Обмеження запроваджені через війну РФ проти України.

Сингапур підтримав західний світ і запровадив санкції проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.

Які санкції запровадив Сингапур проти Росії:

  • Заборона експорту до Росії продукції подвійного призначення. Зокрема,  електроніки, комп'ютерів та товарів військового призначення.
  • Санкції проти російських банків ВТБ, "Росія", "Промзв'язокбанк", ВЕБ.РФ. Заборонені будь-які операції з цими фінусатновами, також заморожені їхні активи в Сингапурі.
  • Заборонено операції з криптовалютою для обходу обмежень.
  • Сингапурським банкам, страховим компаніям, фінансовим установам заборонено вести бізнес із секторами (транспорт, телекомунікації, енергетика, геологорозвідка, видобуток корисних копалин) у терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

Ситуація на фронтах: є кілька напрямків, на яких ворог зосередив свої сили

Ситуація на фронтах: є кілька напрямків, на яких ворог зосередив свої сили

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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