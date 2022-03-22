Гороскоп на 22 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют верить в силы мироздания.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 марта 2022 года рассказывает, что Овнам следует смело двигаться вперед, а Тельцам – искать баланс.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 марта 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Смело двигайтесь вперед. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. Обдумайте свои деяния на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Маг"
Ищите баланс. В любви стремитесь к идеалу. На работе найдите единомышленников.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка кубков"
Время от времени устраивайте маленькие праздники. Наслаждайтесь пребыванием с партнером. А на работе нужна небольшая пирушка.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте перемен. В любви возможны кардинальные перемены. Позаботьтесь о записном варианте на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте достойно и получите результат. В отношениях попробуйте работать вместе во благо вашей пары. А на работе пора проявить профессионализм.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Император"
Ищите баланс. В отношениях проявите силу характера. В движении по карьерной лестнице убедитесь, что ваша позиция достаточно устойчива.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
Добавьте немного огня. В любви попробуйте что-нибудь креативное. А на работе пора начать новый проект.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз пентаклей"
Дела улучшаются. В отношениях проверьте партнера или партнершу на жажду средств. В работе выбирайте финансово выгодный вариант.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Умеренность"
Найдите "золотую середину". В отношениях не обижайтесь на партнера или партнершу. Ищите баланс на работе.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Королева кубков"
Откройте сердце широко. В любви прислушивайтесь к голосу сердца, а в отношениях – к внутреннему голосу.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Повешенный"
Смените свой взгляд на ситуацию. В отношениях все может перевернуться с ног на голову. А в рабочих вопросах ищите альтернативные мнения.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Страшный суд"
Помните о своих поступках. В любви возможна расплата за ваши поступки. А на работе остерегайтесь врагов.
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