Гороскоп на 22 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 22 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют верить в силы мироздания.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 марта 2022 года рассказывает, что Овнам следует смело двигаться вперед, а Тельцам – искать баланс.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 марта 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. Обдумайте свои деяния на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Маг"

Ищите баланс. В любви стремитесь к идеалу. На работе найдите единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка кубков"

ТСН.ua

Время от времени устраивайте маленькие праздники. Наслаждайтесь пребыванием с партнером. А на работе нужна небольшая пирушка.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен. В любви возможны кардинальные перемены. Позаботьтесь о записном варианте на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. В отношениях попробуйте работать вместе во благо вашей пары. А на работе пора проявить профессионализм.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Император"

Ищите баланс. В отношениях проявите силу характера. В движении по карьерной лестнице убедитесь, что ваша позиция достаточно устойчива.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Добавьте немного огня. В любви попробуйте что-нибудь креативное. А на работе пора начать новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела улучшаются. В отношениях проверьте партнера или партнершу на жажду средств. В работе выбирайте финансово выгодный вариант.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Умеренность"

Найдите "золотую середину". В отношениях не обижайтесь на партнера или партнершу. Ищите баланс на работе.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте сердце широко. В любви прислушивайтесь к голосу сердца, а в отношениях – к внутреннему голосу.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Повешенный"

Смените свой взгляд на ситуацию. В отношениях все может перевернуться с ног на голову. А в рабочих вопросах ищите альтернативные мнения.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Страшный суд"

Помните о своих поступках. В любви возможна расплата за ваши поступки. А на работе остерегайтесь врагов.

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