Астрологический прогноз на 22 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: к решению любого вопроса, к какой бы жизненной сфере он ни относился, необходимо подходить с креативной точки зрения – только так на них можно будет ответить единственно правильным образом. По отношению к другим людям необходимо проявлять честность и не допускать несправедливости, кого бы она ни касалась.
Символ дня: лошади, запряженные в колесницу.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: александрит, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: кроветворная система, печень.
Болезни дня: под угрозой находится кроветворная система и печень, поэтому показаны процедуры по очищению организма. Стоит также соблюдать осторожность в отношении питания: соблюдать диету, остерегать просроченных и некачественных продуктов.
Афоризм дня: "Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби" (Генри Форд).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник – символ порядка, стабильности и уверенности в себе.
Магия и мистика дня: день благоприятен для домашней магии. Также можно гадать – легко придет ответ на важный жизненный вопрос.
Табу дня: любую ранку – даже незначительную царапину – необходимо тщательно дезинфицировать.
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