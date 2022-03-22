Астрологический прогноз на 22 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: к решению любого вопроса, к какой бы жизненной сфере он ни относился, необходимо подходить с креативной точки зрения – только так на них можно будет ответить единственно правильным образом. По отношению к другим людям необходимо проявлять честность и не допускать несправедливости, кого бы она ни касалась.

Символ дня: лошади, запряженные в колесницу.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: александрит, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: кроветворная система, печень.

Болезни дня: под угрозой находится кроветворная система и печень, поэтому показаны процедуры по очищению организма. Стоит также соблюдать осторожность в отношении питания: соблюдать диету, остерегать просроченных и некачественных продуктов.

Афоризм дня: "Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби" (Генри Форд).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник – символ порядка, стабильности и уверенности в себе.

Магия и мистика дня: день благоприятен для домашней магии. Также можно гадать – легко придет ответ на важный жизненный вопрос.

Табу дня: любую ранку – даже незначительную царапину – необходимо тщательно дезинфицировать.

Читайте также: Что звезды нам пророчат: гороскоп на 21-27 марта 2022 года