Астрологічний прогноз на 22 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: до вирішення будь-якого питання, якої б життєвої сфери воно не стосувалося, необхідно підходити з креативної точки зору — лише так можливо дати на нього єдино вірну відповідь. Щодо інших людей необхідно виявляти чесність і не допускати несправедливості, кого б вона не стосувалася.

Символ дня: Коні, запряжені в колісницю.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: олександрит, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: кровотворна система, печінка.

Хвороби дня: під загрозою знаходяться кровотворна система та печінка, тому рекомендовані процедури з очищення організму. Варто також бути обережними у харчуванні: дотримуватися дієти, уникати прострочених і неякісних продуктів.

Афоризм дня: "Найкраща робота — це високооплачуване хобі" (Генрі Форд).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник – символ ладу, стабільності та впевненості у собі.

Магія та містика дня: день сприятливий для домашньої магії. Також можна ворожити – легко отримаєте відповідь на важливе життєве запитання.

Табу дня: будь-яку рану – навіть незначну подряпину – необхідно ретельно дезінфікувати.

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