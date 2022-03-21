Дзеркальна дата 22.03.2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Дзеркальні дати бувають досить часто, але потрібно правильно ними скористатися.

Чергова дзеркальна дата настане 22.03.2022 року. Ця неймовірна дата може стати поворотним моментом у долі кожного. Дзеркальна дата, насичена енергією змін, поділить світ на до і після. Саме тому езотерики та нумерологи рекомендують підготуватися та бути уважними цього дня.

Тому читайте детальний і точний гороскоп для дзеркальної дати 22 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

В лабіринті вашої душі стоїть мінотавр. Він показує ваші страхи та неідеальність. Проте зараз варто очистити думки та побачити істину. Позбудьтеся чужих думок та почуттів. Прикличте ваш внутрішній вогонь знищити всі шлаки та очистити дух. Станьте міцнішими у внутрішньому вогні.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Ваша мета близько. Уявіть, що ви рухаєтеся лабіринтом. Така практика - мікрокосмічна метафора макрокосмосу, життєвої подорожі. Звертайте увагу на всі процеси, які з'являються у процесі. Вони стосуються не лише руху уявним лабіринтом, але подорожі життєвим шляхом. Пройдіть цей лабіринт до центру або вашої кінцевої мети. Також використовуйте будь-яку медитативну практику, яка вам до душі.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Чи було так, що ви бачили свій істинний шлях, але звернули з нього? Або ступили на нього, але розгубилися або відступили або відвернулися? Ваша душа кличе вас назад. Якою дорогою ви підете? На який поклик ви відреагуєте.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Будьте впертими та яскравими. Будьте стійкими, але не мучениками. Будьте оптимістами, вирушайте на зустріч новим пригодам, намагаючись дізнатися більше. Але не будуйте повітряних замків. Ваше "коріння" має бути глибоким та міцним. Щастя - це внутрішній пейзаж, який не залежить від того, на якому ґрунті ви виросли.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Коли ви готові створити власну радість - неважливо, що водночас вам підкидає життя. Пристосовуйтеся до різних умов. Де б ви зараз не були, ви готові творити власне щастя. Прогуляйтеся нині пішки, щоб привести думки до ладу. Так ви помітите, що ваш настрій покращився. Коли ви повернетеся додому, замисліться про те, чи стало вам краще.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Зарядіть свої внутрішні батарейки. Почніть відновлюватися від стресу, мов після тривалої хвороби. Вірте, що все буде добре. Згадайте про ті відчуття, які були у вас у дитинстві та сміливо рухайтеся вперед.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Знайдіть силу, навіть, якщо вам здається, що її більше немає. Зігрійтеся всередині і надихайтеся на глибинному рівні. А щоб з'єднатися зі своїм внутрішнім вогнем, власним джерелом життя - запаліть свічку. Вдивляйтеся у вогонь і уявляйте, що глибоко у вашому серці запалюється маленький вогник.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Дихайте вільно, дозволяйте внутрішньому вогню розгорятися з кожним вдихом і перетворюватися на вугілля, що тліє з кожним видихом. Вдих - видих, вдих - видих. Уявляйте, що ваш внутрішній вогонь відбивається всередині мерехтливим світлом.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Уявіть тепло всередині. Відчуйте, як ваш організм зігрівається всередині з кожним вдихом і охолоджується з видихом, а ваші турботи зникають. Для початку проводьте цю вправу близько хвилини, а потім продовжте її тривалість до 10 хвилин. Кожний вдих насичує вас всередині.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Один із найпрекрасніших дарів в світі - це дар підтримки. Якщо хтось підтримує вас, то допомагає перебратися через бар'єр, через який цілком можливо ви б не перебралися самі. Ваш внутрішній вогонь потребує догляду і оновлення.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Ми не завжди добрі до тих, хто допомагає нам, хто любить нас більше за всіх та щиро турбується, відкинути того, хто завжди поруч, дуже легко. Можливо, зараз ви вигоріли всередині, а ваша душа стала голодною? Але ці люди і є джерелом вашого вогню.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Щоб відчувати любов повною мірою, слід бути міцною посудиною, в якій немає тріщин. Важливо приймати будь-яку двоякість. Колись потрібно усвідомити, що навіть між двома найближчими людьми може бути величезна відстань, і прекрасне життя двох може тривати, якщо вони зуміють зберегти дистанцію між собою, яка кожному дає можливість бачити світ другої людини у всій його повноті.

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