27 марта 2022 – этот день в истории, основные события / pixabay.com

27 марта 2022 – этот день в истории, основные события

27 марта 2022 – этот день в истории, основные события

27 марта 2022 – воскресенье. 32-й день войны России против Украины. Переход на летнее время.

27 марта в Украине переходят на летнее время. Ежегодно украинцы весной переводят свои часы в час вперед. В этом году дата приходится на 27 марта. Рекомендуется вечером перед переводом часов лечь на час-два раньше, чтобы организм быстрее приспособился к новому времени.

Какой сегодня день в Украине и мире

27 марта – День нефролога. Врач-нефролог специализируется на лечении болезней, связанных с функционированием почек. Сначала они помогают диагностировать проблему, а затем составляют план лечения (если это возможно, ведь большинство почечных болезней – хронические).

В мире 27 марта — Международный день театра. Событие было начато французским актером, режиссером и писателем Жаном Кокто в 1961 году. А дату избрали в честь первого спектакля в Древнем Риме, хотя это исторически и не подтверждено.

27 марта – какой сегодня церковный праздник

27 марта – какой сегодня церковный праздник – память преподобного Венедикта / commons.wikimedia.org

27 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Венедикта Нурсийского. Преподобный Венедикт жил отшельником в пещере рядом с Субиако. Стал настоятелем монастыря, но из-за слишком строгих представлений о монашеской жизни его чуть не отравили. Поэтому он вернулся в пещеру.

530 перебрался на юг и основал монастырь Монте-Кассино. Там он составил свой знаменитый устав. Умер в 547 году в Монте-Кассино.

Памятные даты 27 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 марта:

1794 — Конгресс США основывает постоянно действующий военный флот Союза;

1854 — Англия и Франция объявляют войну России (ранее это сделала Турция);

1898 — подписывают Российско-китайскую конвенцию, предусматривавшую предоставление России в арендное пользование города Порт-Артур (Люйшунь) и Далянь (Дальний);

2011 — интронизация нового Главы УГКЦ епископа Святослава Шевчука в Патриаршем соборе Воскресения Христова (Киев);

2014 — Генеральная Ассамблея ООН поддерживает территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями ("За" проголосовали 100 стран-членов ООН из 194, "Против" проголосовали 11 стран, 58 стран воздержались, остальные не участвовали в голосовании) .

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 марта

Каковы сегодня именины: Феодосий, Михаил, Ростислав, Бенедикт.

В этот день родились: