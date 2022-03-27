27 березня 2022 року – цей день в історії, основні події / pixabay.com

27 березня 2022 року – цей день в історії, основні події

27 березня 2022 року – цей день в історії, основні події

27 березня 2022 року – неділя. 32-й день війни Росії проти України. Перехід на літній час.

27 березня в Україні переходять на літній час. Щорічно українці навесні переводять свої годинники на годину вперед. Цього року ця дата припадає на 27 березня. Рекомендується ввечері перед переведенням годинників лягти на годину-дві раніше, щоб організм швидше пристосувався до нового часу.

Який сьогодні день в Україні і світі

27 березня - День нефролога. Лікар-нефролог спеціалізується на лікуванні хвороб, які пов’язані з функціонуванням нирок. Спочатку вони допомагають діагностувати проблему, а потім складають план лікування (якщо це можливо, адже більшість ниркових хвороб - хронічні).

В світі 27 березня - Міжнародний день театру. Подія була започаткована французьким актором, режисером та письменником Жаном Кокто 1961 року. А дату обрали на честь першої вистави В Давньому Римі, хоча це історично і не підтверджено.

27 березня - яке сьогодні церковне свято

27 березня - яке сьогодні церковне свято - пам'ять преподобного Венедикта / commons.wikimedia.org

27 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Венедикта Нурсійського. Преподобний Венедикт жив самітником у печері поряд з Субіако. Став настоятелем монастиря, але через надто строгі уявлення про чернече життя його ледве не отруїли. Тому він повернувся до печери.

530 року перебрався на південь та заснував монастир Монте-Кассіно. Там він склав свій знаменитий статут. Помер 547 року в Монте-Кассіно.

Пам’ятні дати 27 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 березня:

1794 — Конгрес США засновує постійно діючий військовий флот Союзу;

1854 — Англія і Франція оголошують війну Росії (раніше це зробила Туреччина);

1898 — підписують Російсько-китайську конвенцію, яка передбачала надання Росії в орендне користування міста Порт-Артур (Люйшунь) і Далянь (Дальний);

2011 — інтронізація нового Очільника УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового (Київ);

2014 — Генеральна Асамблея ООН підтримує територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід’ємними частинами (“За” проголосували 100 країн-членів ООН зі 194, “Проти” проголосували 11 країн, 58 країн утримались, решта не брали участі в голосуванні).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 березня

Які сьогодні іменини: Феодосій, Михайло, Ростислав, Бенедикт.

В цей день народилися: