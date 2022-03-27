27 березня 2022 року – цей день в історії, основні події

27 березня 2022 року – неділя. 32-й день війни Росії проти України. Перехід на літній час.
27 березня в Україні переходять на літній час. Щорічно українці навесні переводять свої годинники на годину вперед. Цього року ця дата припадає на 27 березня. Рекомендується ввечері перед переведенням годинників лягти на годину-дві раніше, щоб організм швидше пристосувався до нового часу.
Який сьогодні день в Україні і світі
27 березня - День нефролога. Лікар-нефролог спеціалізується на лікуванні хвороб, які пов’язані з функціонуванням нирок. Спочатку вони допомагають діагностувати проблему, а потім складають план лікування (якщо це можливо, адже більшість ниркових хвороб - хронічні).
В світі 27 березня - Міжнародний день театру. Подія була започаткована французьким актором, режисером та письменником Жаном Кокто 1961 року. А дату обрали на честь першої вистави В Давньому Римі, хоча це історично і не підтверджено.
27 березня - яке сьогодні церковне свято
27 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Венедикта Нурсійського. Преподобний Венедикт жив самітником у печері поряд з Субіако. Став настоятелем монастиря, але через надто строгі уявлення про чернече життя його ледве не отруїли. Тому він повернувся до печери.
530 року перебрався на південь та заснував монастир Монте-Кассіно. Там він склав свій знаменитий статут. Помер 547 року в Монте-Кассіно.
Пам’ятні дати 27 березня
Календар важливих подій в Україні та світі за 27 березня:
- 1794 — Конгрес США засновує постійно діючий військовий флот Союзу;
- 1854 — Англія і Франція оголошують війну Росії (раніше це зробила Туреччина);
- 1898 — підписують Російсько-китайську конвенцію, яка передбачала надання Росії в орендне користування міста Порт-Артур (Люйшунь) і Далянь (Дальний);
- 2011 — інтронізація нового Очільника УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового (Київ);
- 2014 — Генеральна Асамблея ООН підтримує територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід’ємними частинами (“За” проголосували 100 країн-членів ООН зі 194, “Проти” проголосували 11 країн, 58 країн утримались, решта не брали участі в голосуванні).
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 березня
Які сьогодні іменини: Феодосій, Михайло, Ростислав, Бенедикт.
В цей день народилися:
- 1870 — український і французький мікробіолог Олександр Безредка;
- 1886 — український живописець-авангардист, один з основоположників футуризму, Володимир Бурлюк;
- 1911 — український правозахисник, діяч ОУН, учасник Кенгірського повстання в’язнів проти СРСР Михайло Сорока;
- 1916 — український вчений у галузі електротехніки Іван Чиженко;
- 1918 — українська художниця, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва Ірина Банах-Твердохліб.