Таропрогноз на березень 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють зазирнути в обличчя нашому страху.

Карти Таро використовувалися протягом віків у якості інструменту для ворожіння. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на перший місяць весни - березень 2022 від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Двійка жезлів"

Ця карта, що належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. Вона належить до стихії жезлів, яка пов'язана з енергією, рухом вперед, нестримною міццю. У стосунках вас оманливо може захопити відчуття всесильності. Також не виключено, що ви будете переконувати інших людей у своїх талантах. Сміливо відстоюйте свою точку зору, аби залишити слід на землі. Вам потрібно бути одночасно гнучкими та наполегливими. Підхоплюйте нові ідеї, розширюйте нові горизонти, але пройдіть випробування на зрілість суджень.

Можливо, вас захопить ейфорія, мов від кількох келихів шампанського, і ви будете впевнені в тому, щоможете сказати і зробити те, на що були нездатні раніше. Проте не варто бути зарозумілим та бундючним. Але й настав час проявити ініціативу.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сімка жезлів"

Ця карта, яка теж належить до молодших арканів карт Таро, які схожі на звичну нам колоду, розповідає про захист, цілі та отримання переваг. Проте вона може вказувати та на те, що ви не хочете зрушити з місця з принципу і хочете спиратися тільки на власні сили. Вам можуть кинути виклик, але вам потрібно навчитися впевнено казати "Ні!". Не піддавайтеся своєму бажанню до знищення. А іноді ретельніше захищайте свої позиції. Будьте рішучими у складних ситуаціях, стійкими перед тими, хто ранить ваше серце, але й не вв'язуйтеся у боротьбу без сенсу.

Проявляйте агресію там, де це доречно. Глухий захист теж може іноді допомогти. Вам потрібно міцно стояти на ногах та захищати свої права та думки. Зараз не варто йти на компроміс.

Врахуйте, що часто наші вороги перебувають всередині нас. Це наші внутрішні демони, які заважають нам рухатися своїм шляхом. Це страхи та сумніви, які пожирають нас та роблять нас слабкими та вразливими. Станьте на герць із ними, подолати їх допоможе внутрішня чесність. А іноді доведеться боротися з власною совістю.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Десятка мечів"

Ця карта Таро повідомляє про просвітництво, переламний момент, а іноді й мучеництво у сфері роботи та кар'єри. Протягом цього місяця ви можете перебільшувати жалість до себе, відчувати, що все - проти вас, грати в жертву та відмовлятися від ілюзій.

Передовсім йдеться про кінець старого циклу та початок нового. Перед тим, як вирушати на новий шлях у життєвій дорозі, ви маєте позбавитися від старих зв'язків, скинути важкість минулих емоцій і попрощатися зі своїм старим "Я". Настав час навести лад у своєму житті.

Також варто усвідомити, куди завели вас ілюзії. Потрібно дивитися у майбутнє та залишитися позаду минуле. Ви досягнули нижньої точки падіння, гірше все не буде. Єдиний шлях для вас - це нагору. Ви переоцінюєте свої проблеми та вам подобається грати роль жертви. Краще підготуватися до змін, для початку - в думках.

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