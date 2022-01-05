Супермісяць 2022: дати та вплив

У ці дати не потрібно сваритися та конфліктувати з оточенням.

У 2022 році на землян чекають дві дати Супермісяця – це відбудеться влітку цього року – 14.06 та 13.07.

Супермісяць: що це

Супермісце — це явище, що відбувається при збігу повного місяця або молодика з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, через яку Місяць обертається навколо планети. Завдяки цьому явищу із Землі можна бачити більший розмір місячного диска, ніж зазвичай. З 12 або 13 повних місяців на рік, кілька можна класифікувати як Супермісяць.

Супермісяць: астрологія та історія

Термін має астрологічне походження та не має точного астрономічного визначення. Цікаво, що протилежне Супермісяці явище називається Мікромісяцем або Мікромісяцем.

Російський термін "Супермісяць" походить від англійського терміна super moon, який уперше був використаний у 1979 році в журналі гороскопів.

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Останнє найбільший Супермісяць відбулося о 16:54 14 листопада 2016 року. Наступного разу такий ефект повториться через 28 років. А в попередній раз такий ефект спостерігали у 1948 році, тоді Місяць був ще на 50 кілометрів ближче до Землі.

Супермісяць 2022: особливості

Супермісяця у 2022 році відбудуться, як ми й писали вище, 14.06 та 13.07 у повний місяць, через це вплив Місяця буде сильнішим.

Супермісяць 2022: що категорично не можна робити

Вживати алкоголь;

сваритися;

відкривати бізнес;

укладати угоди;

розпочинати нові проєкти;

вступити до шлюбу;

вирушати у поїздки;

давати і брати в борг.

Супермісяць 2022: що обов'язково потрібно робити

Наведіть чистоту та порядок будинку;

помийте вікна;

випікайте круглі як Місяць пироги.

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