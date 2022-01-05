Судак із кислою капустою під шампанським

Цікавий варіант основної страви. Для кислої капусти можна використовувати не лише шампанське, а й органічне ігристе вино.
Екоактивістка, засновниця компанії Glossary Organic Products та екофонду Glossary Foundation Анастасія Цибуляк поділилася рецептом традиційної різдвяної страви.
Інгредієнти
Для бальзамічного соусу з беконом:
- 2 невеликі цибулі-шалот
- 0,5 зубчика часнику
- 3 печериці
- 30 г бекону
- 0,5 ч. л. томатної пасти
- 2-3 ст. л. бальзамічного оцту
- 10 мл білого вина
- 0,25 л рибного бульйона
- 1 лавровий лист
- 1 гілочка чебрецю
- 50 г вершків
- 2 ч. л. крем-фрешу (французький варіант сметани із вмістом жиру зазвичай 15-18%)
- сіль, перець, лимонний сік, цукор
Для кислої капусти під шампанським:
- 30 г цукру
- 30 г вершкового масла
- 3 цибулі-шалот
- 300 г кислої капусти
- 0,25 мл шампанського (або ігристого вина)
- 1 лавровий лист
- 4 ялівцеві ягоди
- 0,5 ч. л. кмину
- 6 горошин перцю
- 1 крихка картоплина
- сіль, свіжомелений перець
Для риби:
- 4 філе судака
- сіль, перець, лимонний сік
- 1 скл. борошна
- 1 скл. оливкової олії
- 20 г вершкового масла
Спосіб приготування
1. Для соусу очистіть цибулю, часник і подрібніть їх на кубики. Очистіть печериці і наріжте кубиками, те саме зробіть і з беконом. Обсмажте кубики бекону із цибулею-шалот, печерицями та часником на великій пательні, додайте 0,5 ч. л. томатної пасти і знову швидко обсмажте. Потім додайте бальзамічний оцет та біле вино. Вилийте рибний бульйон, додайте лавровий лист, чебрець і варіть приблизно 15 хвилин.
2. Процідіть соус через дрібнокомірчасте сито, додайте вершки і крем-фреш, знову доведіть соус до кипіння, перемішайте міксером, приправте сіллю, свіжомеленим перцем, лимонним соком і щіпкою цукру.
3. Для кислої капусти під шампанським розтопіть цукор у каструлі, додайте вершкове масло і нарізану скибочками цибулю-шалот, трохи припустіть, потім додайте капусту і вилийте шампанське. Опустіть до капусти марлевий мішечок із лавровим листом, ялівцевими ягодами, кмином і горошинами перцю, накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні протягом 30 хвилин. Очистіть картоплину і потріть її на капусту, приправте сіллю, перцем і ще раз доведіть до кипіння.
4. Приправте філе судака сіллю, перцем та лимонним соком, присипте борошном на стороні шкірки і протягом 5 хвилин обсмажте рибу з боку шкіри в оливковій олії до золотисто-коричневого кольору. Незадовго до того, як перевернути рибу, додайте вершкове масло і ще 3 хвилини смажте філе судака до готовності. Покладіть на кислу капусту під шампанським і полийте довкола соусом.
Читайте також: