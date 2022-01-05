Судак із кислою капустою під шампанським

Цікавий варіант основної страви. Для кислої капусти можна використовувати не лише шампанське, а й органічне ігристе вино.

Екоактивістка, засновниця компанії Glossary Organic Products та екофонду Glossary Foundation Анастасія Цибуляк поділилася рецептом традиційної різдвяної страви.

Інгредієнти

Для бальзамічного соусу з беконом:

2 невеликі цибулі-шалот

0,5 зубчика часнику

3 печериці

30 г бекону

0,5 ч. л. томатної пасти

2-3 ст. л. бальзамічного оцту

10 мл білого вина

0,25 л рибного бульйона

1 лавровий лист

1 гілочка чебрецю

50 г вершків

2 ч. л. крем-фрешу (французький варіант сметани із вмістом жиру зазвичай 15-18%)

сіль, перець, лимонний сік, цукор

Для кислої капусти під шампанським:

30 г цукру

30 г вершкового масла

3 цибулі-шалот

300 г кислої капусти

0,25 мл шампанського (або ігристого вина)

1 лавровий лист

4 ялівцеві ягоди

0,5 ч. л. кмину

6 горошин перцю

1 крихка картоплина

сіль, свіжомелений перець

Для риби:

4 філе судака

сіль, перець, лимонний сік

1 скл. борошна

1 скл. оливкової олії

20 г вершкового масла

Спосіб приготування

1. Для соусу очистіть цибулю, часник і подрібніть їх на кубики. Очистіть печериці і наріжте кубиками, те саме зробіть і з беконом. Обсмажте кубики бекону із цибулею-шалот, печерицями та часником на великій пательні, додайте 0,5 ч. л. томатної пасти і знову швидко обсмажте. Потім додайте бальзамічний оцет та біле вино. Вилийте рибний бульйон, додайте лавровий лист, чебрець і варіть приблизно 15 хвилин.

2. Процідіть соус через дрібнокомірчасте сито, додайте вершки і крем-фреш, знову доведіть соус до кипіння, перемішайте міксером, приправте сіллю, свіжомеленим перцем, лимонним соком і щіпкою цукру.

3. Для кислої капусти під шампанським розтопіть цукор у каструлі, додайте вершкове масло і нарізану скибочками цибулю-шалот, трохи припустіть, потім додайте капусту і вилийте шампанське. Опустіть до капусти марлевий мішечок із лавровим листом, ялівцевими ягодами, кмином і горошинами перцю, накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні протягом 30 хвилин. Очистіть картоплину і потріть її на капусту, приправте сіллю, перцем і ще раз доведіть до кипіння.

4. Приправте філе судака сіллю, перцем та лимонним соком, присипте борошном на стороні шкірки і протягом 5 хвилин обсмажте рибу з боку шкіри в оливковій олії до золотисто-коричневого кольору. Незадовго до того, як перевернути рибу, додайте вершкове масло і ще 3 хвилини смажте філе судака до готовності. Покладіть на кислу капусту під шампанським і полийте довкола соусом.

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