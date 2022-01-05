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Судак із кислою капустою під шампанським

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Судак із кислою капустою під шампанським

Glossary Organic Products

Цікавий варіант основної страви. Для кислої капусти можна використовувати не лише шампанське, а й органічне ігристе вино.

Екоактивістка, засновниця компанії Glossary Organic Products та екофонду Glossary Foundation Анастасія Цибуляк поділилася рецептом традиційної різдвяної страви.

 Інгредієнти

 Для бальзамічного соусу з беконом:

  •  2 невеликі цибулі-шалот
  •  0,5 зубчика часнику
  •  3 печериці
  •  30 г бекону
  •  0,5 ч. л. томатної пасти
  •  2-3 ст. л. бальзамічного оцту
  •  10 мл білого вина
  •  0,25 л рибного бульйона
  •  1 лавровий лист
  •  1 гілочка чебрецю
  •  50 г вершків
  •  2 ч. л. крем-фрешу (французький варіант сметани із вмістом жиру зазвичай 15-18%)
  •  сіль, перець, лимонний сік, цукор

 Для кислої капусти під шампанським:

  •  30 г цукру
  •  30 г вершкового масла
  •  3 цибулі-шалот
  •  300 г кислої капусти
  •  0,25 мл шампанського (або ігристого вина)
  •  1 лавровий лист
  •  4 ялівцеві ягоди
  •  0,5 ч. л. кмину
  •  6 горошин перцю
  •  1 крихка картоплина
  •  сіль, свіжомелений перець

 Для риби:

  •  4 філе судака
  •  сіль, перець, лимонний сік
  •  1 скл.  борошна
  •  1 скл.  оливкової олії
  •  20 г вершкового масла

 Спосіб приготування

1. Для соусу очистіть цибулю, часник і подрібніть їх на кубики. Очистіть печериці і наріжте кубиками, те саме зробіть і з беконом. Обсмажте кубики бекону із цибулею-шалот, печерицями та часником на великій пательні, додайте 0,5 ч. л. томатної пасти і знову швидко обсмажте. Потім додайте бальзамічний оцет та біле вино. Вилийте рибний бульйон, додайте лавровий лист, чебрець і варіть приблизно 15 хвилин.

2. Процідіть соус через дрібнокомірчасте сито, додайте вершки і крем-фреш, знову доведіть соус до кипіння, перемішайте міксером, приправте сіллю, свіжомеленим перцем, лимонним соком і щіпкою цукру.

3. Для кислої капусти під шампанським розтопіть цукор у каструлі, додайте вершкове масло і нарізану скибочками цибулю-шалот, трохи припустіть, потім додайте капусту і вилийте шампанське. Опустіть до капусти марлевий мішечок із лавровим листом, ялівцевими ягодами, кмином і горошинами перцю, накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні протягом 30 хвилин. Очистіть картоплину і потріть її на капусту, приправте сіллю, перцем і ще раз доведіть до кипіння.

4. Приправте філе судака сіллю, перцем та лимонним соком, присипте борошном на стороні шкірки і протягом 5 хвилин обсмажте рибу з боку шкіри в оливковій олії до золотисто-коричневого кольору. Незадовго до того, як перевернути рибу, додайте вершкове масло і ще 3 хвилини смажте філе судака до готовності.  Покладіть на кислу капусту під шампанським і полийте довкола соусом.

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