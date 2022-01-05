Трек SHUM гурту Go_A потрапив до топ-3 пісень за всю історію "Євробачення"

Трек SHUM гурту Go_A потрапив до топ-3 пісень за всю історію "Євробачення"

Також до рейтингу потрапила й пісня Solovey.

Трек українського гурту Go_A, який представляв нашу країну на конкурсі "Євробачення-2021" продовжує знаходити відгук у серцях європейців.

Так, згідно зі щорічним рейтингом найкращих пісень за всі часи існування "Євробачення" ESC TOP 250, конкурсна пісня SHUM колективу посіла третє місце. Про що учасники Go_A з гордістю повідомили у себе в Instagram:

"Рік почався SHUMно! Одразу два наших треки потрапили до "ESC TOP 250" – щорічний рейтинг найкращих пісень за всі часи існування Євробачення! SHUM увійшов до трійки найпопулярніших пісень за всю історію конкурсу! А "Solovey" посів 128 місце. Вперше в історії до цього чарту потрапили одразу дві українськомовні пісні", - йдеться у повідомленні.

На першому місці опинилася переможниця "Євробачення-2012" Loreen та її трек Euphoria.

"Срібло" ж дісталося тріумфаторам минулорічного конкурсу, гурту Maneskin та їхній композиції Zitti e Buoni.

Зазначимо, що до рейтингу також потрапила пісня Solovey, з яким гурт Go_A мав намір брати участь у "Євробаченні" 2020 – тоді конкурс скасували через пандемію коронавірусу.

Також у рейтингу найкращих пісень за всі часи існування "Євробачення" опинилася й Джамала та її трек 1944 з яким вона представляла Україну 2016-го і тоді здобула перемогу. Вона посіла 14 місце. Улюблениця конкурсу Вєрка Сердючка та її Dancing Lasha Tumbai теж є у рейтингу під номером 74. А Руслана та її Wild Dances посіли 78 місце.

Читайте також: