Любов Гітлера до скандинавських рун: чому Путін обрав Z як символ

Як любов Гітлера до скандинавських рун продовжилася у символіці "спецоперації" Путіна.

Стародавні королі та імператори зазвичай оточували себе придворними магами та астрологами, які пророкували долю або допомагали визначати дату для вдалого початку війни. ХХ і ХХІ століття не стали винятком і продовжили традицію використання символів, що прийшли до нас із глибини віків та первісне позитивне значення яких було поховано в річках крові вбитих людей, які загинули від рук, що носили ці символи.

Руни, стародавні скандинави та Гіммлер

Руни являють собою знаки найдавнішого німецького алфавіту, що висікалися на камені, металі та кістках та набули поширення переважно в Північній Європі. Кожна руна мала ім'я та магічне значення, що виходили за суто лінгвістичні рамки. Їхнє накреслення та склад змінювалися протягом часу. Руни мали магічне значення у тевтонській астрології.

Цілком природно, що один з головних діячів нацистської Німеччини, нацистської партії і рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер, який з юних років проявляв підвищений інтерес до духовного світу "нордичних предків" не міг пройти повз "арійську спадщину", що ідеально вписувалася в його світогляд. Рунам належало відіграти особливу роль у символіці СС: за його особистою ініціативою в рамках програми "Аненербе" — "Товариства з вивчення та поширення культурної спадщини предків" — організації, яка існувала в 1935–1945 роках і була створена для вивчення традицій, історії та спадщини "нордичної раси" з метою окультно-ідеологічного забезпечення державного апарату нацистської Німеччини — було засновано Інститут рунічного письма.

До 1939 всі члени апарату СС вивчали значення рун в рамках курсу загальної підготовки. До 1945 року в СС активно використовувалися 14 рун, проте вже 1940 року обов'язкове вивчення рун скасували, що надало їм ще більше таємничості.

Гвідо фон Ліст — окультист, засновник езотеричної системи — арманізму — був важливою фігурою в нацистському окультизмі та відродженні рун наприкінці XIX – на початку XX століття. 1908 року він опублікував роботу "Таємниця рун", навівши в ній 18 "рун Арманен", заснованих на Молодшому футарці — алфавіті стародавніх вікінгів, які нібито привиділися йому під час тимчасовій сліпоті під час операції з видалення катаракти на обох очах у 1902 році.

Також 1933 гауптштурмфюрер СС Вальтер Хек, художник-графік у майстерні Фердинанда Хофштаттера в Бонні, розробляючи макет нового значка, об'єднав дві руни "Соулу". Виразна блискавична форма справила враження на Гіммлера, який обрав "здвоєну блискавку" емблемою СС.

СС – це військово-поліцейська організація Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Протягом 4 липня 1934 – 8 травня 1945 року вона існувала як окрема парамілітарна організація у складі збройних сил Німеччини та брала участь в організації Голокосту.

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В основі знака СС, як говорилося вище, — руна "Соулу". Це шістнадцята руна старшого, англосаксонського та п'ятнадцята руна Молодшого футарка. Назва цієї руни прагерманською мовою означає "сонце". Значення руни з погляду езотерики – успіх, досягнута мета, честь, сила життя, здоров'я, контакт із надсвідомістю та підсвідомістю, цілісність, влада, міць, сила, меч вогню, очищення через вогонь. Саме "очищення через вогонь" — "всеспалення" — Голокост зробили ті, хто носив на своєму рукаві дві такі руни.

У деяких неонацистських та неоязичницьких рухах ця руна називається "Зіг" від німецького "перемога" і іноді стверджується, що це — її початкова назва, що є брехнею.

Також нацисти використовували у своєму арсеналі і інші руни.

ТСН.ua

Руна "Тейваз" використовувалася за Третього Рейху в штурмових загонах. Зокрема, її використали в імперській школі керівництва СА, розташованої в Мюнхені. Особовий склад школи носив петлиці із зображенням руни "Тейваз", курсанти на обох петлицях, а постійні працівники на правій (на лівій було позначено звання). Ця руна була елементом нагороди за спортивні здобутки серед членів "Гітлер'югенда".

"Тейваз" був також символом Головного управління СС, службовці цього підрозділу СС, що носили на рукаві темні шеврони у формі ромба, на яких була зображена руна білого кольору. Також ця руна була емблемою 32-ї добровольчої гренадерської дивізії СС "30 січня", створеної наприкінці Другої світової війни з учнів та викладачів навчальних закладів СС. Також руну ставили на надгробках померлих ССівців замість християнського хреста.

Також в основному використовувалися руни Одал і Альгіз.

Але з рунами є велика проблема — якщо їхзастосовувати з погляду магії та езотерики, то потрібно вміти їх використовувати, а не просто кудись наносити. "Той, хто не знає рун — не повинен їх використовувати", — йдеться у своєрідному попередженні до рунічної практики. Руни — не іграшка для дорослих, а серйозний предмет, створений із залученням найвищих сил. Можливо, саме через те, що Гітлер використав їх неправильно, він і зазнав поразки.

Давній символ свастика: як його використовували нацисти

Свастика — хрест із загнутими під прямим кутом кінцями за годинниковою стрілкою. Слово "свастика" індійського походження, проте сам символ стародавній і вперше зустрічається не в Індії. Свастика є одним з найдавніших і найпоширеніших графічних символів, вона зустрічається в різних культурах Євразії, Африки та доколумбової Америки. У багатьох народів світу вона зображена на предметах повсякденного побуту, одязі, монетах, вазах, зброї, прапорах і гербах, під час оформлення церков і будинків. Цей символ зустрічається із 8 тис. років до н.е., імовірно, викристалізувавшись з ромбо-меандрового орнаменту, що вперше з'явився в пізньому палеоліті.

Свастика має багато значень, у стародавніх народів вона була символом руху, життя, добробуту, пов'язувалася з доброю ознакою, процвітанням, родючістю, довгожительством, могла служити оберегом від злих духів. Одночасно могла бути символом світла, вогню, блискавки чи небесних тіл.

Наприкінці XIX століття свастика була оголошена символом "арійської раси" і в результаті в XX столітті здобула популярність як символ нацизму та Нацистської Німеччини та стала стійко асоціюватися саме з режимом нацистської диктатури та ідеології. У нацистській Німеччині Гітлер називав символ "хакенкройц", буквально — "гаковий хрест", іноді "мотикоподібний хрест" тощо.

З "арійцями" (псевдонауковий термін, раса, що нібито включає в себе індоєвропейські народи та їхніх предків і фізично та інтелектуально перевершує інші раси — Ред.) свастика почала зв'язуватися після розкопок у Трої, які були проведені відомим археологом і авантюристом Генріхом Шліманом, який ототожнив троянців із "фракійцями-тевтонцями" і позиціонував свастику як "арійський символ". Свастика стала в нацизмі головною спадщиною аріософії. Молодий Гітлер надихався лекціями поета Альфреда Шулера, який приніс аріософську ідею свастики в Германію. У розумінні Гітлера свастика символізувала "боротьбу за торжество арійської раси".

Є суттєві розбіжності серед дослідників щодо твердження, що правобічна і лівобічна свастики відрізняються змістом. Свастику, яка намальована проти годинникової стрілки, вчені називають саувастика і навіть приписують йому інший сенс. Нацисти використовували не ліво-, а правобічний варіант. Це сталося всупереч думці ерудованого чоловіка, зубного лікаря Фрідріха Крона, який посилався на буддизм, де лівобічна свастика означає талан та здоров'я, а правобічна — занепад і смерть. Однак нацисти не надавали цьому великого значення і надавали перевагу правобічній свастиці. Цю думку поділяв і Гітлер. Символом нацизму стала правобічна свастика, вписана у біле коло на червоному тлі.

Таким чином, як і в прикладі з рунами, давній символ, який "відповідав" за позитив, знову був викривлений та використаний для зла.

Додамо, що й комуністам цей символ сподобався: традиція зберігалася також у перші роки радянської влади, коли свастика продовжувала зустрічатися на паперових грошових купюрах. Деякі частини Червоної армії, що зароджувалася, в 1917–1919 роках також використовували види свастики на своїх прапорах, нашивках і нагородах, до ухвалення і залишення єдиним знаком червоної зірки.

Храм війни, Путін та Z

Російський лідер Володимир Путін не став винятком у низці правителів, які захоплюються містикою та езотерикою. Це було видно протягом цих восьми років війни, коли значні обстріли на Донбасі велися чомусь на великі язичницькі та християнські свята, затемнення та інші астрологічно важливі дати.

2020 року Путін пішов ще далі. У Росії побудували головний храм Збройних сил РФ, але який не має вигляду православного, а скоріше нагадує храм війни та самого диявола. Повідомлялося, що головна ікона храму буде написана на дошках, зроблених із старовинних лафетів, на яких закріплювалися гармати, та з дерева з прикладів гвинтівки Мосіна, яка була головною стрілецькою зброєю радянської піхоти у роки війни. Стіни храму прикрасили зображеннями, пов'язаними із війною. У військовому меморіальному корпусі біля храму буде виставлено кашкет і костюм Адольфа Гітлера. "Робили храм — зробили портал в пекло", — писали користувачі в соцмережах після відкриття церкви, якій позаздрив би сам граф Дракула. За спрямованістю ідеї Богородиця у храмі надто нагадує постер "Батьківщина-мати кличе!".

У мозаїці храму є зображення "зелених чоловічків". Деякі ікони оздоблені патронами. У храмі є фреска озброєних російських військових із написом: "Конфлікт у Чехословаччині, примус Грузії до миру, возз'єднання Криму…".

24 лютого Путін розпочав війну з Україною. У цьому російські військові мають у своїй техніці розпізнавальні знаки не слов'янської азбуки, а латинської — Z,V, О, Х, А та інші. Воістину "фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами".

Якщо з V все зрозуміло, це Victory, що в перекладі означає "перемога", то зі знаком Z справа цікавіша. Z з погляду езотерики можна як зеркальну руну Соулу, про яку йшлося вище. У прямому значенні, як ми вже писали, ця руна означає сонце. А ось у перевернутому положенні — протилежне йому значення: неправильна мета, погано продумані дії, хибний (фальшивий) успіх, втрата мотивів, легковірність, руйнація, помста, правосуддя, егоїзм, гнів бога.

Також Z розглядають як частину свастики Гітлера, по суті її половинку, що також натякає на фашистську спадщину Путіна.

Ще Z — це остання буква в алфавіті — по суті "омега". "Альфа" та "омега" — поєднання першої та останньої букв класичного (іонічного) грецького алфавіту, яке є найменуванням Бога в Книзі Об'явлення Іоанна Богослова, символами Бога як початку і кінця всього сущого. Використання першої та останньої літер алфавіту, як і їхніх еквівалентів "перший і останній", "початок і кінець", для позначення чогось абсолютного або цілого сягає давньої традиції. У грецькій філософії ця формула передавала вічність найвищого початку. Афінянин в "Законах" Платона свідчить: "Бог, згідно з давнім сказанням, тримає початок, кінець і середину всього сущого". В єврейському алфавіті "альфа" та "омега" — це "алеф" та "тав".

Остання літера алфавіту в давнину мала вигляд хрестика. Їх ставили на могилах задовго до Ісуса Христа і означали завершення земного шляху. Так що з такої точки зору Z має конотацію "смерть та єднання з Отцем небесним". Такий символ обрав Путін для своєї "спецоперації". Хоча він може просто великий любитель фільмів про Зорро або любить "П'ятий елемент", де представника зла на Землі звати Зорг. Втім, символ Z з'являється у кліпі 1988 "Bitte bitte".

Таким чином, ми можемо сказати, що йде війна не лише на полі бою, а й війна символів та ідей.

І, як говорив великий князь Святослав: "Хто до нас із мечем прийде, той від нього і загине". Путінську армію з її символами нового фашизму очікує в Україні, лише одне — смерть.

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