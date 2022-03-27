Военный эксперт объяснил, зачем Путин прибегает к ядерному шантажу

Глава РФ прежде всего пытается "поднять" себя.

Из-за того, что президент России Владимир Путин проигрывает войну в Украине, единственный способ изменить ситуацию для него сейчас – ядерный шантаж и запугивание всего мира.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "24 канала".

"Нанесение ему военного поражения на поле боя, то, что мы сейчас начинаем уже делать – для Путина это еще большее унижение, это реальное фиаско не только в политической карьере, но и в жизни", — отметил он.

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Жданов объяснил, что для диктатора Путина это очень оскорбительно, поэтому он прежде всего пытается "поднять" себя, втягивая в войну НАТО.

"Однако я бы не был уверен, что он хочет проиграть НАТО и чтобы это был достойный противник — наоборот, он хочет победить НАТО. Он надеется, что его запугивание напугает НАТО и Альянс согласится на какие-либо условия или переговоры и на уступки для него, как для лидера России", – считает эксперт.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что заявления НАТО о невмешательстве в войну России против Украины еще до ее начала спровоцировали РФ к эскалации.

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