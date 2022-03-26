Советник руководителя Офиса президента назвал три основных условия.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, когда мог бы быть подписан многосторонний договор с РФ о мире и гарантиях безопасности.

Советник руководителя Офиса президента в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал три основных условия.

"Тогда, когда Россия осознает, что от продолжения этой войны она получит больше потерь, чем Украина. Чтобы это произошло, нужно, чтобы наша армия эффективно работала, а для этого нужно, чтобы наши партнеры нам адекватно помогли. Если не хотите закрыть небо, дайте нам системы ПВО, чтобы мы сами могли закрыть небо, чтобы не бомбили мирные города. Во-вторых: дайте нам оружие, чтобы разблокировать города, как Мариуполь. В-третьих, нужны санкции, вроде нефтяного эмбарго, максимальное ограничение по финансовым операциям и тому подобное", — подчеркнул он.

Кроме того, Подоляк рассказал, что переговоры с Россией по прекращению войны идут тяжело и пока этот процесс не такой, как хотелось бы украинской стороне. В то же время, он отметил определенный прогресс в рабочих подгруппах. "РФ еще не осознала всю глубину своего падения. Когда Россия постигнет до конца силу Украины и силу международных санкций, переговоры станут более конструктивными", – отметил руководитель Офиса президента.