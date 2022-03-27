Разведка Британии объяснила, почему РФ обстреливает Украину ракетами

РФ опасается, что украинские силы ПВО будут сбивать их самолеты.
Оккупанты выпускают ракеты с далекого расстояния с российского воздушного пространства, чтобы украинские силы противовоздушной обороны меньше поражали кремлевские самолеты.
Об этом свидетельствуют последние данные британской разведки по российскому вторжению в Украину, обнародованные Минобороны Великобритании.
В разведке отмечают, что воздушно-ракетные силы РФ продолжают наносить удары по целям по всей Украине, включая многие цели в густонаселенных гражданских районах.
Также по данным разведки, Россия продолжает полагаться на ракеты или бомбы, запущенные с дальнего расстояния с российского воздушного пространства, чтобы украинские силы противовоздушной обороны меньше поражали самолеты РФ.
"Сообщение США об уровне отказов этого оружия до 60% усугубит российскую проблему все более ограниченных запасов, что заставит ее вернуться к менее сложным ракетам или подвергать свои самолеты большему риску", — говорится в сообщении.
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