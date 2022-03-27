Розвідка Британії пояснила, чому РФ обстрілює Україну ракетами

РФ боїться, що українські сили ППО збиватимуть їхні літаки.

Окупанти випускають ракети з далекої відстані з російського повітряного простору, щоб українські сили протиповітряної оборони менше вражали кремлівські літаки.

Про це свідчать останні дані британської розвідки щодо російського вторгнення в Україну, оприлюднені Міноборони Великої Британії.

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У розвідці зазначають, що повітряно-ракетні сили РФ продовжують завдавати ударів по цілях у всій Україні, включно з багатьма цілями в густонаселених цивільних районах.

Також за даними розвідки, Росія продовжує покладатися на ракети або бомби, запущені з далекої відстані з російського повітряного простору, щоб українські сили протиповітряної оборони менше вражали літаки РФ.

"Повідомлення США про рівень відмов цієї зброї до 60% посилить російську проблему все більш обмежених запасів, що змусить її повернутися до менш складних ракет або наражати свої літаки на більший ризик", - йдеться у повідомленні.

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