На Луганщині понад 95 тис. мешканців не мають світла, Попасна і Рубіжне без води

На Луганщині понад 95 тис. мешканців не мають світла, Попасна і Рубіжне без води

Через обстріли область має проблеми зі світлом, газом і водою.

У Луганській області, яка потерпає від обстрілів армії Російської Федерації, складна ситуація з відновленням критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Станом на ранок неділі, 27 березня, без електроенергії перебувають 95 312 споживачів у різних містах і селах області. Наразі в регіоні знеструмлено 32 населені пункти: 12 частково та 20 повністю.

Крім того, без газопостачання залишаються 27 населених пунктів: 23 повністю та 5 частково. Загалом газу не мають близько 41 000 абонентів.

Існують в регіоні і проблеми із забезпеченням водою. Наразі відсутнє водопостачання у містах Рубіжне та Попасна. Також частково обмежено подавання води до Золотого, села Гірської громади. Проблеми з водопостачанням також в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 26 березня, росіяни пошкодили 11 будинків на Луганщині. Це три багатоповерхівки та вісім приватних будинків, які пошкодило вогнем армії країни-агресорки в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Крім того потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста. Також внаслідок ворожих атак упродовж доби сталося 16 займань житлового фонду.

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