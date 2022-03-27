З Маріуполя в окупований Донецьк загарбники вивезли дітей без батьків – ЗМІ

З Маріуполя в окупований Донецьк загарбники вивезли дітей без батьків – ЗМІ

Також у деяких школах окупованого міста живуть вивезені з Маріуполя люди.

В окупованому Донецьку російські загарбники привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на місцевих мешканців.

"Так, у Донецьку, у лікарні ім. Вишневського у Київському районі, у другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя. Діти без батьків. Потрібно шукати батьків та не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини", — повідомила мешканка Донецька.

Також у деяких школах окупованого міста живуть вивезені з Маріуполя люди. Якщо у них немає родичів або охочих дати прихисток у Донецьку, маріупольців окупанти вивозять до російського Таганрога. У них забирають документи та телефон, які потім повертають не всім.

За словами місцевих, люди, яких привезли з Маріуполя, "перебувають у тяжкому психологічному стані, видно, що вони змучені, знесилені та здебільшого мовчать".

Раніше повідомлялося, що жителів Маріуполя силоміць вивозять на територію РФ. Попередньо відомо, що під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти викрали понад дві тисячі дітей.

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