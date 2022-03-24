Жителів Маріуполя силоміць вивозять на територію РФ

Загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.

У Маріуполі окупанти заходилися силоміць вивозити на територію РФ жителів міста. Під незаконну депортацію потрапили 15 тисяч людей.

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Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси. Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу. Вивезених людей спершу доставляють у так звані фільтраційні табори від куди потім перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію окупанта", - йдеться у повідомленні.

У міськраді додають, що окупанти протягом останніх 20 днів блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей.

"Те, що роблять російські окупанти не піддається жодному поясненню. Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають убивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів – рашисти. Наразі ми формуємо базу депортованих маріупольців і працюватимемо над їх поверненням в Україну", - говорить міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що з Маріуполя Донецької області до Запоріжжя 23 березня на власному транспорті дісталися 2912 людей.