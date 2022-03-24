У Празі розпочало онлайн-трансляцію "Радіо Україна"

Радіо є повністю українськомовним з винятково українською музикою.
У Празі від 22 березня запрацювало "Радіо Україна". Радіо є повністю українськомовним з винятково українською музикою.
Проєкт запустили для українців, які змушені були переїхати до Чехії, рятуючись від російської війни проти України.
Проте, як переконаний посол Євген Перебийніс, радіостанція зацікавить і чехів, яким буде цікаво познайомитися з українською музикою чи вивчити українську мову.
Про це повідомляє Посольство України у Чеській Республіці.
Окрім української музики, радіоканал також готуватиме авторські програми, актуальні випуски новин з України та Чехії, інформуватиме про події, які можуть бути цікаві для українців у Чехії. Радіо також планує запустити серію консультаційних передач з різними експертами.
Значну частину радіоефіру буде відведено дитячим передачам, зокрема, сценічним читанням дитячих казок.
Радіостанція доступна для прослуховування на сайті https://radioukrajina.cz та через безкоштовний мобільний застосунок radia.cz!
Застосунок radia.cz доступний до завантаження у App Store та Google Play Market.
Нагадаємо, у Празі перед театром виклали свічками символічний напис "Діти" (фото).
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