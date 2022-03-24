У Празі розпочало онлайн-трансляцію "Радіо Україна"

Радіо є повністю українськомовним з винятково українською музикою.

У Празі від 22 березня запрацювало "Радіо Україна". Радіо є повністю українськомовним з винятково українською музикою.

Проєкт запустили для українців, які змушені були переїхати до Чехії, рятуючись від російської війни проти України.

Проте, як переконаний посол Євген Перебийніс, радіостанція зацікавить і чехів, яким буде цікаво познайомитися з українською музикою чи вивчити українську мову.

Про це повідомляє Посольство України у Чеській Республіці.

Окрім української музики, радіоканал також готуватиме авторські програми, актуальні випуски новин з України та Чехії, інформуватиме про події, які можуть бути цікаві для українців у Чехії. Радіо також планує запустити серію консультаційних передач з різними експертами.

Значну частину радіоефіру буде відведено дитячим передачам, зокрема, сценічним читанням дитячих казок.

Радіостанція доступна для прослуховування на сайті https://radioukrajina.cz та через безкоштовний мобільний застосунок radia.cz!

Застосунок radia.cz доступний до завантаження у App Store та Google Play Market.

Нагадаємо, у Празі перед театром виклали свічками символічний напис "Діти" (фото).

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