Посольство Словаччини переїхало до Ужгорода

Словацьке посольство вже відновило роботу.

Міністерство закордонних та європейських справ Словацької Республіки перенесло штаб-квартиру посольства з Києва до Ужгорода. Там уже працює заступник Посла Словаччини.

Посол приїде до Ужгорода у четвер, 24 березня.

Про це після засідання уряду повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, повідомляє словацьке агентство новин TASR.

Цим кроком Словаччина хоче показати, що вона залишається в Україні і таким чином офіс повністю функціонуватиме з Ужгорода. Будуть ті самі робітники, яких евакуювали з Києва. Міністерство постійно оцінюватиме ситуацію у зв'язку з війною.

"Вважаю це важливим кроком назустріч Україні. Це також важливий крок для дипломатичної служби, тому що вони допомагатимуть на місці, на кордоні. Вони повністю здійснюватимуть дипломатичну діяльність й особливо висвітлюватимуть події в Україні", - сказав Корчок.

Нагадаємо, усі білоруські дипломати виїхали з України.

Читайте також: