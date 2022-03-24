Посольство Словакии переехало в Ужгород

Словацкое посольство уже возобновило работу.

Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики перенесло штаб-квартиру посольства из Киева в Ужгород. Там уже работает заместитель Посла Словакии.

Посол приедет в Ужгород в четверг, 24 марта.

Об этом после заседания правительства сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, сообщает словацкое новостное агентство TASR.

Этим шагом Словакия хочет показать, что она остается в Украине, и таким образом офис будет полностью функционировать из Ужгорода. Будут те же рабочие, которых эвакуировали из Киева. Министерство будет постоянно оценивать ситуацию в связи с войной.

"Считаю это важным шагом навстречу Украине. Это также важный шаг для дипломатической службы, потому что они будут помогать на месте, на границе. Они будут полностью осуществлять дипломатическую деятельность и будут особенно освещать события в Украине", — сказал Корчок.

Напомним, все белорусские дипломаты уехали из Украины.

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