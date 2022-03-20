В Словакии начали развертывать системы ПВО Patriot

Надь в очередной раз подчеркнул, что система "Патриот" не является заменой старой российской системы С-300.
Первые подразделения, ответственные за развертывание системы противовоздушной обороны Patriot, начали прибывать в Словакию.
Об этом сообщил глава минобороны страны Ярослав Надь.
"Я рад подтвердить, что в Словацкую Республику постепенно прибывают первые подразделения, отвечающие за развертывание системы ПВО Patriot. Процесс продолжится в ближайшие дни", — написал он на странице Facebook.
По его словам, система будет размещена на военно-воздушной базе "Слиач" в центральной части Словакии.
Он поблагодарил Германию и Нидерланды за их "ответственное решение" существенно усилить обороноспособность Словакии.
Надь еще раз подчеркнул, что система "Патриот" не является заменой старой российской системы С-300, а является еще одним элементом защиты воздушного пространства Словацкой Республики.
"Однако из-за своего возраста, технического состояния, недостаточных возможностей, а также фактической зависимости от РФ... мы будем пытаться заменить ее в будущем другой системой, которая была бы полностью совместима с нашими союзниками и обеспечивала бы более высокую защиту Словацкой Республики", — резюмировал Надь.
В свою очередь, Словакия передаст Украине системы противовоздушной обороны С-300.
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