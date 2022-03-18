Украина получит системы ПВО С-300 от Словакии

Словакия же получит американские ЗРК Patriot.

Словакия передаст Украине систему противовоздушной обороны С-300. Все потому, что по просьбе НАТО Нидерланды и Германия поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщило Минобороны Нидерландов 18 марта.

"Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы Слиач в центральной Словакии. Сегодня принято окончательное решение о том, что система будет развернута. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. ЗРК Patriot встанут на дежурство с середины апреля", – говорится в сообщении.

Днем ранее, 17 марта, министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Словакия передаст Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300, если получит ей замену.

Напомним, накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день главный приоритет – усиление украинской противовоздушной и противоракетной обороны.