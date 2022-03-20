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У Словаччині почали розгортати системи ППО Patriot

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19к
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У Словаччині почали розгортати системи ППО Patriot

Фото: facebook.com/JaroNadPublic

Надь вкотре наголосив, що система "Патріот" не є заміною старої російської системи С-300.

Перші підрозділи, відповідальні за розгортання системи протиповітряної оборони Patriot, почали прибувати до Словаччини.

Про це повідомив глава міноборони країни Ярослав Надь.

"Я радий підтвердити, що до Словацької Республіки поступово прибувають перші підрозділи, які відповідають за розгортання системи ППО Patriot. Процес продовжиться найближчими днями", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, система буде розміщена на військово-повітряній базі "Сліач" у центральній частині Словаччини.

Він подякував Німеччині та Нідерландах за їх "відповідальне рішення" суттєво посилити обороноздатність Словаччини.

Надь вкотре наголосив, що система "Патріот" не є заміною старої російської системи С-300, а є ще одним елементом захисту повітряного простору Словацької Республіки.

"Однак через свій вік, технічний стан, недостатні можливості, а також фактичну залежність від РФ... ми намагатимемося замінити її в майбутньому іншою системою, яка була б повністю сумісна з нашими союзниками і забезпечувала б більш високий захист Словацької Республіки", - резюмував Надь.

Своєю чергою Словаччина передасть Україні системи протиповітряної оборони С-300. 

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