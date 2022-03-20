У Словаччині почали розгортати системи ППО Patriot

Надь вкотре наголосив, що система "Патріот" не є заміною старої російської системи С-300.

Перші підрозділи, відповідальні за розгортання системи протиповітряної оборони Patriot, почали прибувати до Словаччини.

Про це повідомив глава міноборони країни Ярослав Надь.

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"Я радий підтвердити, що до Словацької Республіки поступово прибувають перші підрозділи, які відповідають за розгортання системи ППО Patriot. Процес продовжиться найближчими днями", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, система буде розміщена на військово-повітряній базі "Сліач" у центральній частині Словаччини.

Він подякував Німеччині та Нідерландах за їх "відповідальне рішення" суттєво посилити обороноздатність Словаччини.

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Надь вкотре наголосив, що система "Патріот" не є заміною старої російської системи С-300, а є ще одним елементом захисту повітряного простору Словацької Республіки.

"Однак через свій вік, технічний стан, недостатні можливості, а також фактичну залежність від РФ... ми намагатимемося замінити її в майбутньому іншою системою, яка була б повністю сумісна з нашими союзниками і забезпечувала б більш високий захист Словацької Республіки", - резюмував Надь.

Своєю чергою Словаччина передасть Україні системи протиповітряної оборони С-300.

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