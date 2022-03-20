"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деяких напрямках

Варто зазначити, що компанія не припиняла перевозити людей.

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на потягах у напрямках із заходу в центр, на схід та на південь, а також за кордон.

Про це 20 березня повідомив в.о. голови правління компанії Олександр Камишін під час всеукраїнського телемарафону.

"Платний проїзд для рейсів, які з заходу їдуть в центр, на схід та на південь. Вже на цьому тижні ми повертаємо платний проїзд за кордон до сусідніх країн", - заявив він.

Камишін також зазначив, що влада організувала достойне проживання у західних областях для наших людей із центру, сходу та півдня.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 25-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 20 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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