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Париж присвоїв Києву статус "почесного громадянина"

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Париж присвоїв Києву статус "почесного громадянина"

Фото: Inna Vlasyuk/Facebook (https://www.facebook.com/inna.vlasyuk.paris)

Мерія Парижа вперше надала такий статус місту.

Париж присвоїв Києву статус "почесного громадянина".

Мерія Парижа одностайно проголосувала за присвоєння столиці України Києву "почесного громадянства", вперше надавши такий статус місту.

Про це 22 березня повідомила мер Парижа Анн Ідальго у Twitter.

"Цією відзнакою, що вперше надається місту, Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, що бореться за свою свободу", - написала вона.

Нагадаємо, вже низка міст у Європі вдавалися до перейменування вулиць чи інших кроків, щоб висловити підтримку Україні. 

Наприклад, у Ризі, столиці Латвії, вирішили назвати частину вулиці, де розташоване посольство РФ, "вулицею Незалежності України".

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