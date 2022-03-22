Мерія Парижа вперше надала такий статус місту.

Париж присвоїв Києву статус "почесного громадянина".

Мерія Парижа одностайно проголосувала за присвоєння столиці України Києву "почесного громадянства", вперше надавши такий статус місту.

Про це 22 березня повідомила мер Парижа Анн Ідальго у Twitter.

"Цією відзнакою, що вперше надається місту, Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, що бореться за свою свободу", - написала вона.

Le #ConseilDeParis a voté à l’unanimité la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv.

Avec cette distinction, attribuée pour la première fois à une ville, Paris renouvelle son amitié et son soutien pour la capitale ukrainienne qui lutte actuellement pour sa liberté. pic.twitter.com/gB68IHQezB — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 22, 2022

Нагадаємо, вже низка міст у Європі вдавалися до перейменування вулиць чи інших кроків, щоб висловити підтримку Україні.

Наприклад, у Ризі, столиці Латвії, вирішили назвати частину вулиці, де розташоване посольство РФ, "вулицею Незалежності України".

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