Французька компанія TotalEnergies припиняє купувати нафту в Росії

Таке рішення компанія ухвалила з огляду на погіршення ситуації в Україні.

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies 22 березня оголосила про припинення закупівлі російських нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року.

Про це пише francetvinfo.

"З огляду на погіршення ситуації в Україні та наявність альтернативних джерел постачання до Європи, TotalEnergies в односторонньому порядку вирішила не укладати та не поновлювати контракти на закупівлю російських нафти та нафтопродуктів, щоб якнайшвидше і не пізніше 2022 року припинити всі закупівлі російської нафти та нафтопродуктів", – заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що найбільший нафтопереробник Японії Eneos Holdings Inc припинив закупівлю сирої нафти в Росії після вторгнення РФ до України.