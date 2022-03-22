Французская компания TotalEnergies прекращает покупать нефть у России

Такое решение компания приняла, учитывая ухудшение ситуации в Украине.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о прекращении закупки российских нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.

Об этом пишет francetvinfo.

"Учитывая ухудшение ситуации в Украине и наличие альтернативных источников поставки в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке решила не заключать и не возобновлять контракты на закупку российских нефти и нефтепродуктов, чтобы как можно быстрее и не позднее 2022 года прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов", – заявили в компании.

Напомним, ранее стало известно, что крупнейший нефтепереработчик Японии Eneos Holdings Inc прекратил закупку сырой нефти у России после вторжения РФ в Украину.