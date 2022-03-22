"Динамо" дізналося місце проведення матчу в Юнацькій лізі УЄФА

Поєдинок відбудеться у Бухаресті.

Визначилося місце матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22, в якому київське "Динамо" прийматиме лісабонський "Спортинг".

Як повідомив румунський журналіст Емануель Рошу, зустріч відбудеться на початку квітня в Бухаресті.

Гравці київського клубу тимчасово переїдуть до Румунії. Їх прибуття очікується до кінця тижня. Витрати на переїзд візьме на себе президент "Стяуа" Джіджі Бекалі.

Матч зі "Спортингом" київський клуб мав провести в Києві ще 2 березня. Через вторгнення Росії він був перенесений на 9 березня, але так і не був зіграний.

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