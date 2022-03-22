Поради власникам собак - як уникнути проблем під час комендантської години

Тож як бути із собаками під час посиленої комендантської години? Власники собак мають вигулювати своїх тварин як у мирний час,так і під час війни, адже собаці не поясниш що таке комендантська година. ТСН.ua надає наступні паради для власників чотирьохлапих.

У Києві на Київській області введено комендантську годину на півтори доби. Такі ситуації трапляються і в інших містах. Постає питання: що робити в цей час власникам собак?

Власники собак знають, що своїх улюбленців потрібно виводити на прогулянку двічі на день. Як це зробити у комендантську годину, коли влада рекомендує сидіти в укритті? Надаємо поради, як це робити безпечно під час комендантської години.

Для початку, потрібно зрозуміти, що чим менше виходів з дому і чим коротше прогулянка – тим безпечніше. Отже, потрібно скоротити час прогулянки зі своїм улюбленцем та не відходити далеко від дому.

По можливості, потрібно повідомити вахтера або охоронця житлового комплексу що ви виходите гуляти з собакою.

Із собою потрібно взяти посвідчення особи та покласти його у легкодоступне місце.

Також, важливо гуляти у світлий час доби.

Побачивши озброєну людину під час прогулянки, в жодному разі не можна тікати, кричати або робити різких рухів. Необхідно пред’явити людині зі зброєю документи - паспорт громадянина України або id-карту (це дозволить ідентифікувати вас та зняти з вас підозри), та повідомити причину чому ви на вулиці, зробити це необхідно чемно.

Якщо ви дотримуватиметесь цих простих правил, після перевірки документів у вас не має виникнути проблем, адже у теробороні багато власників собак або просто людей які з розумінням ставляться до власників собак.

Сподіваємося, усі благополучно переживуть цей непростий час.

Будьте обережними та бережіть себе!

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