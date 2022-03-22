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Найбільша нафтопереробна компанія Японії припинила закуповувати нафту в РФ

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Найбільша нафтопереробна компанія Японії припинила закуповувати нафту в РФ

Компанія припиняє купувати російську нафту після вторгнення РФ в Україну.

Найбільший нафтопереробник Японії Eneos Holdings Inc припинив закупівлю сирої нафти в Росії після вторгнення Москви в Україну. 

Про це заявив голова компанії Цутому Сугіморі, пише Reuters.  

Проте поставки нафти з Росії, які Eneos підписала до лютневого вторгнення, як очікується, будуть надходити до Японії приблизно до квітня, без будь-яких проблем з фінансовими розрахунками і відвантаженням.

Нагадаємо, Індія скуповує дешеву російську нафту, але не за долари.

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